Calciomercato Inter: scambio con il Cagliari

A sorpresa a Milano è pronto a sbarcare un calciatore del Cagliari. Secondo le ultime voci di mercato, infatti, i nerazzurri sarebbero pronti a completare un’operazione dal club sardo.

Calciomercato Inter: Nahitan Nandez in cima alla lista

Nahitan Nandez pronto a vestire la maglia dell’Inter? Secondo le ultime voci di mercato riportate da Fantacalcio, l’Inter non molla Nahitan Nandez e starebbe per passare al contrattacco. La trattativa per il passaggio del centrocampista uruguaiano dal Cagliari al club nerazzurro nelle ultime ore è completamente aperta.

L’Inter, che dopo Nainggolan, Godin, nonostante l’approdo del diretto interessato al Leeds sembrasse cosa ormai quasi fatta si è inserita nuovamente sul calciatore.

Inter: il prezzo di Nandez

Ma quanto costa il cartellino di Nahitan Nandez? Il centrocampista uruguaiano viene valutato dal Cagliari 30 milioni di euro, ma nell’affare potrebbe entrare anche il cartellino del belga Radja Nainggolan che questa volta arriverebbe in Sardegna a titolo definitivo, dopo il prestito dell’ultima stagione.

L’ex Roma, infatti, ha un contratto in scadenza con l’Inter nel giugno del 2022 e in rossoblu è ancora un punto fermo del centrocampo.

Inter: altro scambio, dopo Dalbert a Cagliari anche Agoumè

Ma l’Inter per prendere Nahitan Nandez, oltre al compenso per Dalbert, potrebbe inserire nell’affare anche il giovane Agoumé che approderebbe in Sardegna per trovare continuità dopo un anno non proprio esaltante a titolo temporaneo allo Spezia.

Marotta e Ausilio, dunque, hanno proposto un un maxi-scambio (con tanto di conguaglio economico in favore del Cagliari) interessante.

La soluzione potrebbe piacere a Giulini che pur sacrificando un calciatore importante avrebbe in rosa diverse pedine da utilizzare subito o far crescere. L’offerta potrebbe cambiare sorprendentemente le carte in tavola anche perchè il Cagliari sa che deve vendere Nahitan Nandez. L’esterno, che a Milano giocherebbe al posto di Hakimi ma anche come vice-Barella, vuole cambiare aria dopo l’esperienza in Sardegna. Nahitan Nandez sogna una big importante e di giocare in Champions League. Per questo motivo alla fine la cessione da parte del Cagliari arriverà in ogni caso.

Per questo, probabilmente, è meglio venderlo all’Inter e ricavare anche qualche calciatore.

