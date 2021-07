Italia: le condizioni di Bonucci dopo l’infortunio

Come sta Leonardo Bonucci? La nazionale italiana si è allenato questa sera alle 19 in vista della finale i Euro 2021.

La Nazionale di Mancini prepara l’ultima gara degli Europei contro l’Inghilterra. Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci, che nelle scorse partite aveva lamentato un problema al ginocchio, ha fatto un riscaldamento supplementare per provare a smaltire il suo problema senza allenarsi con il resto del gruppo.

Secondo quanto riferito da Sky, infatti, mentre il resto del gruppo era impegnato in una sessione di torello, il numero 19 juventino ha fatto un lavoro specifico per cercare di recuperare.

Chiellini in coppia con Bonucci?

Giorgio Chiellini ha parlato alla Rai in vista della finale di domani:

“Si sta avvicinando quello che abbiamo sognato in questi tre anni – ha detto – quello che piano piano il mister ci ha fatto crdere di poter fare. È stato un crescendo di emozioni, un crescendo che ci ha portato a fare questo grande Europeo e ad avere la convinzione di poter arrivare fino in fondo. È chiaro che un po’ di tensione sta arrivando ma in campo smaltiremo tutto, ma sono certo che saremo bravi a trasformare la tensione in maniera positiva per giocare e anche sdrammatizzare tutta questa pressione che è normale avere addosso. Avremmo preferito giocare a Roma, questo è ovvio”.

Chiellini su Locatelli

Locatelli? “l’ho abbracciato per tutti i rigori, era disperato, ho condiviso con lui emozioni che saranno per sempre un nostro ricordo, poi alla fine c’è stato un abbraccio liberatorio con qualche lacrimuccia dopo il rigore di Jorginho”.

Alba? “dovevamo decidere le curve, si è confuso e ha scelto male, io ho detto che aveva sbagliato. Abbiamo fatto un Europeo straordinario. Ogni giocatore ha messo il proprio per arrivare. Se siamo qui è merito di tutti e di un grande chef (Mancini, ndr) che ha saputo scegliere e dosare i pezzi giusti”.