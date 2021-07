Calciomercato Roma: dall’Inter arriva il sostituto di Spinazzola

La Roma corre subito ai ripari. Dopo l’infortunio al tendine d’Achille della gara contro il Belgio, la Roma deve trovare un terzino visto l’anno di stop per il calciatore giallorosso.

Calciomercato Roma: Dimarco il sostituto di Spinazzola

La Roma deve sostituire Leonardo Spinazzola durante il prossimo mercato visto l’infortunio in nazionale. Tra i candidati per la fascia sinistra giallorossa ci sarebbe anche un giocatore dell’Inter: Federico Dimarco, di rientro dal prestito al Verona. I nerazzurri potrebbero anche decidere di puntare sull’esterno azzurro e per questo motivo, come riportato da Sky Sport, in questo momento non avrebbero intenzione di fare sconti.

Leggi: il sostituto di Lautaro Martinez

Roma: il prezzo di Dimarco

I nerazzurri valutano Federico Dimarco almeno 10 milioni di euro. Una cifra importante da spendere per la Roma nella prossima sessione di mercato per un calciatore che arriverebbe per tamponare un’esigenza temporanea, e a quelle cifre l’affare resa in questo momento complicato, la Roma potrebbe pensare di inserire un obbligo di riscatto legato alle presenze per esempio. La Roma per tale ragione avrebbe anche fatto un sondaggio per Dijks del Bologna, ma la trattativa non sarebbe ancora cominciata. Attenzione anche ad altre occasioni come Emerson Palmieri e Marcos Alonso che sono in uscita dal Chelsea.

Leggi anche: piace sempre Milik alla Roma

Mercato Roma: Spinazzola piaceva anche al Chelsea

In queste ore al difensore della Roma Spinazzola, oltre al nuovo tecnico Josè Mourinho, hanno scritto Conte, Spalletti e Marina Granovskaia del Chelsea. Anche il club inglese stava seguendo con grande attenzione il giocatore. Le prestazioni ad Euro 2020 avevano incuriosito anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti che stava pensando di acquistare il calciatore prima dell’infortunio al tendine di Achille che ha di fatto compromesso la sua rassegna iridata e non solo. Spinazzola, molto probabilmente, dovrà rimanere fermo per tutta la stagione 2021-2022. Per tale ragione il suo passaggio in un club diverso in questo momento sembra poco probabile.

Leggi anche: il sostituto di Hakimi