Calciomercato Inter: Hakimi non basta, via anche lui

Non solo Hakimi, i nerazzurri pronti alla cessione di un altro big. Secondo le ultime voci di mercato i nerazzurri sarebbero pronti a cedere anche un’altra stella.

Calciomercato Inter: Lautaro Martinez rischia la cessione

Non solo Hakimi, anche Lautaro Martinez potrebbe dire addio all’Inter durante il mercato estivo. Secondo quanto riportato dal CDS, infatti, nonostante le parole di Marotta ed Ausilio anche l’argentino sarebbe in uscita a causa del suo contratto.

Nel corso di questi giorni, infatti, ogni volta che il suo agente Camano prende la parola, le nubi sul futuro di Lautaro si addensano.

L’agente del calciatore, che non ha ancora rinnovato il suo contratto, fa strategia è vero. Ma attenzione. Le dichiarazioni cominciano ad essere piuttosto frequenti per non destare sospetti. E l’incertezza derivante da un contratto troppo basso per un attaccante della sua caratura resta.

Mercato Inter: l’agente di Lautaro apre alla cessione

I tifosi continuano a temere la cessione di Lautaro Martinez per motivi di bilancio. Del resto nemmeno Alejandro Camano si sbilancia, ma tiene aperte tutte le porte. Forse perché ancora non ha in mano l’offerta giusta. L’anno scorso, infatti, i vecchi rappresentanti di Lautaro, Yaque e Zarate, avevano molto spinto in merito all’offerta che era arrivata da Barcellona, che proponeva un ingaggio in doppia cifra.

Quello stipendio era il triplo di ciò che garantisce l’Inter fino ad esso e che Lautaro ha percepito in questo anno.

Lo scorso anno, però, il club blaugrana non è stato in grado di presentare un’offerta adeguata. Colpa delle perdite causate dal Covid che hanno affondato il club finanziariamente e un anno dopo, vista la situazione il Barca è uscito dalla corsa.

Inter: le ultime sui club interessati a Lautaro e sul possibile sostituto

Come detto Lautaro Martinez un anno dopo non finirà al Barcellona, che non ha la disponibilità economica per prendere il calciatore in questo mercato.

Al suo posto si sarebbe fatto sotto il Real Madrid così come l’Atletico Madrid. Il club “Colchoneros”, comunque, resta lontanissimo dai 90 milioni che pretenderebbe l’Inter. In caso di addio a Milano potrebbe arrivare subito Giacomo Raspadori.