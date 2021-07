Calciomercato Fiorentina: colpo dal Crotone

La Fiorentina potrebbe presto prendere un calciatore del Crotone. Secondo le ultime notizi di mercato, infatti, i viola starebbero per prendere Simy.

Calciomercato Fiorentina: Simy al posto di Kouame

La Fiorentina potrebbe prendere subito Simy dal Crotone. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il club viola sarebbe ad un passo dal calciatore.

L’obiettivo conferma la volontà della Viola di non proseguire con Christian Kouame, che invece potrebbe finire nella prossima sessione di mercato all’Udinese.

Il club dei Pozzo, infatti, sul classe ’97 della Costa d’Avorio sta lavorando sotto traccia da settimane per portarlo in Friuli. Il numero uno del club viola Rocco Comisso valuta il calciatore 12 milioni, ma potrebbe cederlo con in prestito legato a un obbligo di riscatto.

Leggi anche: piace sempre Milik alla Roma

Simy da rivelazione ad asso della Fiorentina

Dopo una stagione in Serie A, Simy si candida a tornare a giocare in massima serie nonostante la retrocessione del Crotone. L’attaccante nigeriano è stato con Messias tra i migliori del club calabrese e per tale ragione potrebbe tornare in Serie A. Sono diversi i club che si starebbero muovendo per avere Simy. Dal Genoa allo stesso Udinese passando per la Lazio. Ma nelle ultime settimane proprio la società di Commisso sembrerebbe avere aperto con Beppe Ursino, ds del Crotone, una trattativa serrata. Lo stesso ds ha confermato ieri su Messias e Simy:

“Sul primo ci sono quattro club italiani, il secondo è molto richiesto, non solo in Italia ma anche all’estero“.

Leggi: Le ultime sul rinnovo di Insigne

Fiorentina: Simy al posto di Kouamè

Prima di prendere Simy dal Crotone, la Fiorentina dovrà però delineare da chi sarà composto il reparto avanzato. Il mercato potrebbe portare via Vlahovic, ambito da diverse big, e anche Kouamè che ha deluso nella sua esperienza a Firenze. Per questo motivo Kouamè potrebbe essere ceduto nella prossima sessione di mercato.

Leggi anche >>> Pioli sul vice-Ibra