Calciomercato Inter: arriva dal Barcellona il centrocampista

Incredibile ma vero, trattativa lampo tra Inter e Barcellona per l’arrivo in Serie A di un calciatore catalano.

Calciomercato Inter: Sergi Roberto a Milano

Sergi Roberto potrebbe giocare con la maglia dell’Inter nella prossima stagione. I nerazzurri, come riportato da Mundo Deportivo, avrebbero chiesto ai catalani numi sulla la situazione di Sergi Roberto con l’intenzione di avviare la trattativa per l’acquisto del calciatore nato proprio nelle giovanili del Barca.

Sergi Roberto arriva da una pessima stagione ed è tra i cedibili visto che Joan Laporta vuole vendere chi non è fondamentale a causa dei problemi di bilancio.

POTREBBE INTERESSARTI: Calciomercato Milan, super affare dal Barcellona: è in ‘saldo’

Mercato Inter: Sergi Roberto in uscita da Barcellona

Nel corso delle ultime settimane il Barcellona ha inserito Sergi Roberto nella lista dei trasferimenti per il prossimo mercato, in quanto il suo contratto del calciatore resta in scadenza nell’estate del 2022 e la trattativa per il rinnovo non è ancora andato in porto.

Tenuta conto che la situazione finanziaria del Barcellona non è buona, Laporta non avrebbe intenzione di fare follie per il centrocampista, capace di giocare anche da terzino.

Il poliedrico calciatore spagnolo ha ricevuto offerte da diverse squadre di Premier League, come il Manchester City, ma questo non hanno soddisfatto le aspettative del Barcellona che peraltro non vorrebbe cedere a poco il prodotto del vivaio nonostante sia stato aspramente criticato nell’ultima stagione.

Leggi anche >>> Pioli sul vice-Ibra

Inter: Sergi Roberto al posto di Hakimi?

Anche l’Inter si starebbe muovendo per Sergi Roberto con l’intenzione di ingaggiarlo per prender il posto di Achraf Hakimi, ad un passo dal PSG per 70 milioni di euro. Il problema è che la situazione economica del club milanese in questo momento non è delle migliori e l’offerta per Sergi Roberto non è ancora arrivata. Ad oggi il calciatore è in vacanza e il suo rinnovo non è ancora stato chiuso, nonostante l’offerta (al ribasso) per altre due stagioni.

Leggi anche: Roma su Ramos