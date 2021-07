Calciomercato Fiorentina: addio Vlahovic, va in una big inglese

La Fiorentina potrebbe presto perdere Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo potrebbe dire addio alla Serie A.

Mercato Fiorentina: Vlahovic verso il Tottenham

La Fiorentina, secondo le ultime notizie, resta in attesa di sciogliere il nodo allenatore ma la società toscana dovrà anche difendersi dalle offensive dei top club per Dusan Vlahovic.

L’attaccante, dopo esser stato a lungo inseguito da Juventus e Milan, ora piace molto in Premier League.

Su di lui ci sarebbe ancora la Roma di Josè Mourinho ma attenzione anche al Tottenham che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si sarebbe fiondato sull’attaccante.

60 milioni per Vlahovic al Tottenham

Il club toscano potrebbe cedere Dusan Valhovic nel mercato 2021. La punta, infatti, ha tanto mercato e di fronte ad un’offerta faraonica potrebbe chiedere la cessione alla società. Gli Spurs sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta da 60 milioni di euro per prendere la punta.

Paratici, infatti, ritiene il serbo a tutti gli effetti l’erede del partente Harry Kane. Per la Fiorentina, però, Vlahovic resta in questo momento incedibile. Ma se l’agente Ramadani e lo stesso calciatore cominciassero a spingere per andare via, magari anche a fronte di un contratto importante, allora pe la Fiorentina potrebbero aprirsi le porte di un addio e di una cessione da favola. Mai il club ha incassato così tanto per la cessione di un calciatore.

Le ultime sul sostituto di Vlahovic a Firenze

Ma il club viola non si farà trovare impreparato in caso di cessione di Vlahovic in estate. Rocco Commisso, con il ds Pradè, si starebbe muovendo con il Sassuolo per avere al posto del serbo l’attaccante romano Gianluca Scamacca. La punta è tornata dal prestito al Genoa e piace a diversi club. Dionisi, nuovo allenatore, dopo averlo ammirato da vicino potrebbe chiedere alla società di tenerlo o dare il via libera alla cessione. Magari proprio alla Fiorentina che sarà capace di pagare il calciatore con i soldi della cessione di Vlahovic.

