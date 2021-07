Calciomercato Lazio: sta arrivando il fantasista tedesco

La Lazio pronta ad un super colpo di calciomercato, in arrivo un altro numero 10 per i capitolini. Dopo aver trasformato diversi fantasisti in mezzali, la Lazio proverà a fare lo stesso con un campione della Germania.

Mercato Lazio: Julian Brand in arrivo, le ultime

La Lazio fa sul serio per Julian Brand. Il tedesco pronto a sbarcare a Roma nel corso del prossimo mercato. Secondo quanto riportato oggi in edicola da La Repubblica, Sarri starebbe iniziando a essere inquieto visto che la Lazio non ha ancora completato nessuno degli acquisti che gli sarebbero stati promessi. Per questo motivo nelle prossime ore potrebbe sbarcare a Roma Brand del BVB.

Le ultime notizie su Brandt alla Lazio

Il tecnico Maurizio Sarri sta aspettando ancora le prime mosse della società. Sarri avrebbe chiesto in queste ore un’accelerata sugli acquisti. L’obiettivo dell’allenatore, vista la difficoltà nel lavorare con il gruppo, sarebbe quella di arrivare i più completi possibile al ritiro di Auronzo.

Per tale ragione secondo le ultime voci di calciomercato la Lazio starebbe spingendo al massimo per avere subito Julian Brandt. Va detto però che l’operazione risulta complessa, soprattutto per i costi. Per Tare, in vantaggio su tutta la luna per Brandt, non è facile chiudere immediatamente l’operazione visto che la Lazio non ha ancora completato nemmeno una cessione e che, senza Champions League, risulta complicato.

Il prezzo di Brandt

Ma quanto costerebbe ora alla Lazio prendere Julian Brandt? Il fantasista ex Levekusen, oggi al Borussia Dortmund, ha un prezzo che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra importante ma non elevatissima considerata la caratura del calcatore che nell’ultima stagione si è un po’ perso in Germania. Brandt per Sarri sarebbe l’ideale perché è un destro che nel 4-3-3 può giocare partendo da sinistra, sa agire anche da mezzala e da trequartista. Il calciatore sarebbe adatto anche nel caso in cui Sarri optasse in corsa per il 4-3-1-2.

