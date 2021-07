Calciomercato Roma: Sergio Ramos vicino, ecco perchè vuole l’Italia

Clamoroso colpo in vista per la Roma. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato un motivo incredibile starebbe spingendo Sergio Ramos verso i giallorossi.

Calciomercato Roma: Sergio Ramos può arrivare grazie al fisco

Dopo il clamoroso addio di Sergio Ramos dal Real Madrid il centrale spagnolo potrebbe arrivare alla Roma a parametro zero nel corso del prossimo calciomercato.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, si sarebbe aperta un’autentica corsa tra le big d’Europa per il centrale spagnolo. Corsa alla quale vorrebbe iscriversi anche la Roma, contando sugli ottimi rapporti con Josè Mourinho di Sergio Ramos che potrebbe arrivare in Italia grazie...al fisco italiano.

Roma: i vantaggi di Ramos dal decreto crescita

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport lo Special One starebbe cercando di convincere il difensore a sposare il progetto dei capitolini e firmare per il club italiano. Tutto questo, naturalmente, ipotizzando che la trattativa dell’Everton per Smalling vada in porto ed i giallorossi cedano dopo solo un anno dal suo riscatto il centrale inglese.

Il mercato è fatto di opportunità, e quella di Sergio Ramos sarebbe grandissima per la Roma, per Mourinho ma anche per il centrale.

Ramos, infatti, approdando alla Roma potrebbe sfruttare le agevolazioni fiscali introdotte nel 2017 e nel 2019. Le prime consentono, per tutti i redditi non dichiarati entro i confini italiani, di pagare in tasse solamente una cifra forfettaria di 100 mila euro all’anno (per i parenti il forfeit scenderebbe a 25 mila) nei primi tre anni in Italia, mentre le seconde – destinate agli atleti professionisti con lo scopo di attrarli nel nostro paese – prevedono una esenzione ai fini irpef del 70% dei redditi. A questa possono accedere tutti i cittadini europei ed extracomunitari che sono stati residenti all’estero per almeno due anni e che decidono di trasferirsi in Italia rimanendo per due regimi fiscali.

Roma: quanto costerebbe Sergio Ramos?

Dunque, per avere Sergio Ramos nel calciomercato 2021 la Roma non dovrebbe pagare nulla visto che il calciatore è svincolato, ma non solo. Se il difensore spagnolo accettasse un ingaggio da 7,5 milioni a stagione per due anni, il club giallorosso pagherebbe al lordo quasi 10 milioni e non come per gli altri calciatori che sono già in Italia il doppio, ovvero 15 milioni di euro ogni anno netti.

