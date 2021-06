Calciomercato Napoli: Di Lorenzo via, ecco chi lo vuole

Incredibile ma vero, il Napoli potrebbe perdere Giovanni Di Lorenzo. Il terzino della Nazionale, sta convincendo tutti anche a Coverciano ecco perchè diverse big potrebbero muoversi per lui.

Calciomercato Napoli: Di Lorenzo via, le ultime

E se alla fine Hysaj rinnovasse con il Napoli e Di Lorenzo andasse via? I due terzini del Napoli, come Mario Rui, condividono lo stesso agente che ha sempre spiegato come non convenga ad un procuratore avere due terzini in una squadra.

Mercato Napoli: l’agente di Di Lorenzo valuta l’addio

Lo stesso procuratore di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha parlato del suo momento e di un possibile addio al Napoli nel corso di un’intervista concessa a Radio Punto Nuovo.

“Di Lorenzo si nutre di entusiasmo ed umiltà. Quella di Giovanni è una delle favole più belle degli ultimi dieci anni in Italia e non solo, non so quanti giocatori sono passati da giocare prima in Serie C e arrivano all’Europeo con le prestazioni importanti che abbiamo visto tutti. Arriva dove è arrivato lo ha fatto con umiltà e lavoro. Ho visto la partita allo stadio Olimpico: ha fatto un recupero incredibile anche nel finale. Quando entra Toloi, negli ultimi minuti, è andato anche vicino alla rete. Poteva fare gol. Quando un calciatore ha consapevolezza nelle sue capacità, si arriva anche a cercare la grande giocata come è successo a Giovanni. Gli Europei sono una vetrina importante per tutti i club”.

Ma dove potrebbe giocare Di Lorenzo?

Ma quale big potrebbero comprare Di Lorenzo? Alla domanda ha risposto lo stesso agente del calciatore che non ha chiuso la porta ad un addio al Napoli durante il prossimo calciomercato.

“Chelsea, Real Madrid, Atletico, Psg ed altre possono attingere da questa competizione per prendere calciatori importanti. Quindi, se Di Lorenzo continuerà così e dovesse arrivare una richiesta bisogna poi valutare assieme a Napoli cosa fare. Bisogna però dire che ha ancora quattro anni di contratto e quindi non dipenderà da noi ma dipenderà dal club azzurro”.

