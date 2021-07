Calciomercato Inter: nuovo attaccante dalla Premier, arriva il brasiliano

Inter, il mercato porta in dote un nuovo attaccante dall’Everton. In arrivo Richarlison per l’attacco di Simone Inzaghio.

Calciomercato: Richarlison può finire all’Inter, le ultime

Novità di mercato per l’Inter nel corso delle ultime ore: secondo quanto riportato da diverse fonti i nerazzurri starebbero lavorando per l’acquisto dall’Eveton di Richarlison nel corso del calciomercato 2021.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, infatti, l’Inter vorrebbe completare l’acquisto di Richarlison dell’Everton nel corso delle prossime settimane.

Mercato Inter: Richarlison al posto di Lautaro Martinez?

L’Inter cerca un rinforzo in attacco ed una quarta punta. Per quel ruolo Richarlison sarebbe perfetto come colpo per il calciomercato, indipendentemente dalle possibilità di tenere Romelu Lukaku e Lautaro Martínez, perchè capace di giocare con entrambi.

Marotta e Ausilio in estate dovranno portare a Milano almeno una 4a punta se non un titolare per Inzaghi.

I nerazzurri, per questo motivo, avrebbero messo nel mirino Richarlison dell’Eveton. Il brasiliano, autore di una discreta stagione, non è inamovibile all’Everton che potrebbe cederlo.

Inter: servono 40 milioni per Richarlison

Per arrivare al brasiliano, che non ha brillato particolarmente con Ancelotti all’Everton, potrebbero servire 40 milioni di euro.

Come detto Richarlison non ha fatto benissimo in questa stagione e, dopo l’addio di Carlo Ancelotti passato al Real Madrid, potrebbe andare via per provare l’esperienza in Serie A.

Il 25enne calciatore sudamericano potrebbe passare all’Inter con una doppia chiave. Richarlison prenderebbe sia il posto di Lukaku come prima punta, o potrebbe giocare al fianco del belga sfruttando le sue abilità di incursore e nel calciatore con entrambi i piedi.

In Premier, in un campionato più fisico, le prestazioni di Richarlison non hanno convinto tutti. Con 13 gol in 40 partite, Richarlison non ha dato all’Everton il contributo sperato. Per questo in estate potrebbe andare via e accasarsi a Milano dove troverà Simone Inzaghi ma, soprattutto, non sarebbe da solo a sostenere l’attacco. Capace di giocare come prima punta, come esterno o come seconda punta, Richarlison non ha ancora trovato la sua collocazione in campo definitiva.

Simone Inzaghi potrebbe avere un’alternativa in attacco in caso di assenza di uno dei due bomber, o il perfetto compagno di reparto di Lukaku in caso di addio a Lautaro Martinez.