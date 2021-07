Calciomercato Juventus: è ufficiale il primo colpo, l’annuncio

La Juventus ha completato il primo acquisto del calciomercato 2021. Come annunciato dagli stessi bianconeri, a Torino “sbarcherà” di nuovi in prestito Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus: è ufficiale Morata, resterà un altra stagione in prestito

La Juventus ha deciso, nessun riscatto per Alvaro Morata, lo spagnolo rimarrà a Torino per un’altra stagione in prestito. Con un tweet, la Juventus annuncia di aver rinnovato il prestito fino al 2022 dall’Atletico Madrid di Alvaro Morata. I bianconeri per tenere il calciatore pagano all’Atletico Madrid altri 10 milioni di euro, che consentono all’ex Chelsea di giocare un’altra stagione sotto la Mole.

UFFICIALE | Rinnovato fino al 2022 il prestito di @AlvaroMorata!#Morata2022 ❤️ — JuventusFC (@juventusfc) June 15, 2021

Juventus: l’affare Morata, tutti i dettagli

Alvaro Morata era arrivato un anno fa solo in prestito dall’Atletico Madrid. Lo spagnolo, dopo l’esperienza in Liga al Real Madrid, quella a Londra con il Chelsea e l’acquisto da parte dei Colchoneros era tornato a Torino dove già aveva giocato.

Lo scorso anno, però, Alvaro Morata era stato acquistato solo prestito dalla Juventus che aveva pagato all’Atletico Madrid 10 milioni di euro con la possibilità di riscattare il calciatore per 45 milioni di euro totali. Tuttavia all’interno della formula per l’operazione era prevista per la Juventus un diritto per il rinnovo del prestito per un’altra stagione ad altri 10 milioni di euro prima del pagamento di altri 35 milioni per il riscatto nel 2022. La Juventus ha cosi deciso di tenersi lo spagnolo.

Juve: in attacco chi rimarrà?

Dunque, al di là dei dubbi, comincia a delinearsi l’attacco della Juventus per la prossima stagione. Di sicuro rimarrà Alvaro Morato. Al suo fianco restano in bilico Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il portoghese, che ha ancora un anno di contratto con la Juve, potrebbe andar via per ragioni fiscali. L’argentino, anche lui legato da un solo anno di contratto, potrebbe essere cedut oper monetizzare al massimo dalla sua cessione.

