Calciomercato Inter: arriva l’attaccante del PSG

Inter, colpo a sorpresa da parte dei nerazzurri. Con l’addio di Lautaro Martinez il mercato dei nerazzurri potrebbe portare ad un big in attacco.

Calciomercato Inter: Sarabia obiettivo dal PSG

L’Inter pronto a pescare in casa Paris Saint Germain nel mercato 2021: ai nerazzurri piace Pablo Sarabia del PSG in uscita dal club parigino.

L’attaccante spagnolo, convocato anche da Luis Enrique, ha fatto bene a Parigi in questi due anni ma la concorrenza agguerritissima a Parigi, che potrebbe costare il posto anche a Mauro Icardi, lo ha fatto finire sul mercato.

Per questo motivo l’Inter, come altre big, potrebbe tentare l’assalto in estate.

Mercato Inter: Sarabia nell’affare Hakimi?

Anche perchè Inter e PSG lavorano a stretto giro sull’affare Hakimi da chiudere entro il 30 giugno per dare ai nerazzurri cash per riparare i conti. Marotta e Ausilio poi dovranno comprare un attaccante sul mercato: una 4a punta da dare a Simone Inzaghi. Sarabia del PSG, che come riportato Fichajes.net è un obiettivo di calciomercato dell’Inter, sarebbe perfetto sia come 3o attaccante in rosa, sia come sostituto di Lautaro Martinez in caso di cessione dell’argentino.

Lo spagnolo Pablo Sarabia a Parigi ha fatto anche bene ma con Neymar, Mbappè, Di Maria, Kean e Icardi davanti è stata dura trovare spazio per l’ex Siviglia.

Su Sarabia non solo l’Inter: occhi alle romane

Ma su Pablo Sarabia però non piace solo all’Inter: per la prossima campagna acquisti 2021 sul calciatore ci sarebbero anche Lazio e Roma.

Il prezzo del calciatore sarebbe di 20 milioni di euro, cifra che va oltre le possibilità economiche dei tre club in questo momento. Tuttavia il prezzo corrisponde proprio alla differenza di valutazione tra PSG e Inter per Hakimi.

Tuttavia l’Inter dovrà fare in fretta perchè la Roma, in caso di cessione importante in questo mercato, potrebbe anticipare i nerazzurri garantendo alla punta anche un posto da titolare. Mourinho vorrebbe anticipare tutti ma in questo momento non è facile per la Roma investire visto il bilancio delicato di questa stagione. Per questo Pablo Sarabia pero ra attende.

