Calciomercato Milan: arriva il centrocampista, affare a sorpresa in chiusura

Il Milan pesca in casa OM, il club rossonero, infatti, starebbe per chiudere un acquisto a sorpresa dal Marsiglia.

Calciomercato Milan: Boubacar Kamara in arrivo da Marsiglia

Secondo le ultime voci di mercato, il club rossonero starebbe per portare a Milano Boubacar Kamara. Come riportato dal CDS, infatti, il “club” francese del Milan potrebbe presto ampliarsi con l’arrivo del centrocampista del Marsiglia, ideale per il gioco di Stefano Pioli.

Il calciatore, in caso di conclusione positiva delle trattative, diventerebbe da subito una valida alternativa a Franck Kessie e Ismael Bennacer in vista della prossima stagione in cui il Milan dovrà giocare l’edizione della Champions League dopo sette anni d’assenza. Con Tonali, in aria di riscatto ufficiale dal Brescia, Kamara andrebbe a completare il pacchetto di centrocampisti prendendo il posto di Meitè che non rimarrà dopo il prestito dal Torino.

POTREBBE INTERESSARTI: Calciomercato Milan, super affare dal Barcellona: è in ‘saldo’

Mercato Milan: le caratteristiche di Boubacar Kamara

Kamara, nuovo obiettivo del Milan per il calciomercato 2021, è un centrocampista totale classe 1999. Il calciatore, infatti, abbina velocità, tecnica e dinamismo. Le ultime notizie in arrivo dalla Francia sono positive sull’affare.

La dirigenza del Milan sta lavorando in queste ore al suo acquisto ritenuto da Maldini e Massari sia ottimo in prospettiva che per il presente.

I vertici rossoneri, infatti, pensano che il calciatore possa migliorare tatticamente e qualitativamente la rosa. Kamara, classe 1999, è in scadenza di contratto con il Marsiglia ma nonostante questo i francesi non sembrano intenzionati ad abbassare le loro pretese. Per cedere il calciatore, infatti, il prezzo fatto dai francesi resta alto.

Per prendere Kamara il Milan dovrebbe ad oggi sborsare 20 milioni di euro e per questo l’affare non sarà semplice, ma i media d’oltralpe confermano il gradimento da parte dei rossoneri non nuovi a pescare in Ligue 1 o tra i giocatori di nazionalità francese.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan: Calhanoglu via, una super-big lo sta comprando

Milan: non solo Kamara

Ma il Milan per il calciomercato che aprirà a luglio non pensa a Boubacar Kamara. Il club rossonero, infatti, vorrebbe ampliare la colonia francese chiudendo anche altri due colpi. Il primo sarebbe di esperienza e porterebbe al nome di Olivier Giroud, mentre il secondo potrebbe essere il giovane Amine Adli del Tolosa.

Leggi anche >>> Pioli sul vice-Ibra