Calciomercato Inter: colpo a sorpresa in attacco, lo ha scelto Inzaghi

L’Inter a sorpresa mette a segno un colpo in attacco per il mercato estivo 2021. Decisivo il parere di Simone Inzaghi per chiudere l’acquisto.

Calciomercato Inter: Santos Borré a Milano, le ultime

L’Inter pesca in casa River Plate: secondo le ultime notizie di calciomercato i nerazzurri sarebbero ad un passo dal definire l’arrivo di Rafael Santos Borré.

L’attaccante, come riportato da TS, sarebbe l’uomo giusto per completare l’attacco nerazzurro. Un acquisto già “benedetto” da Simone Inzaghi che avrebbe voluto il calciatore già in passato alla Lazio.

Il tecnico – dopo aver visionato i filmati – aveva chiesto a Tare di fare uno sforzo che alla fine non era mai arrivato. Ma oggi, dopo un anno, Inzaghi potrebbe ritrovarselo all’Inter che cerca un uomo per completare il reparto dei 3 attaccanti.

Non da garanzie Alexis Sanchez (ko pure in Copa América per un guaio muscolare), mentre si teme sempre la cessione di Lautaro Martinez , stella individuata da Joan Laporta per il suo Barcellona e obiettivo pure dell’Atletico Madrid che però non offre oltre i 45 milioni all’Inter, la metà di quanto servirebbe.

Inter: le ultime di mercato sull’arrivo di Santos Borré

Ma quale sarà la formula di acquisto di Santos Borrè? I nerazzurri ragionano sulla punta vista la grande occasione di mercato. L’attaccante, che può giocare perfettamente in coppia con Lukaku o Lautaro, si svincolerà dal River Plate e questo lo rende un uomo mercato: la Lazio si era mossa come il Watford ma ora l’ingresso in scena del club nerazzurro spariglia le carte visto che Borrè accetterebbe volentieri il passaggio a Milano.

Lo sbarco di Borrè a Milanoo libererebbe Eddie Salcedo, al momento destinato a ritornare come 4ª punta al posto di Andrea Pinamonti che dovrebbe partire. La punta numero 99 potrebbe finire al Cagliari (ostacolo l’ingaggio da 2 milioni che l’attaccante prende all’Inter).

Inter: Borrè gratis, lo pagano gli altri esuberi

Come detto Santos Borré arriverebbe gratis a Milano durante il mercato estivo visto che il calciatore si svincoletà dal suo club il 30 giugno. Come lui anche Stefan Radu , individuato dall’Inter come sostituto di Aleksandar Kolarov . Radu è un fedelissimo di Inzaghi che gradirebbe allenarlo anche a Milano. Per questo motivo Piero Ausilio e Dario Baccin ne hanno parlato con Matteo Materazzi , agente del centrale.

