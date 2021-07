Calciomercato Juventus: altro colpo dall’Atletico, Allegri contentissimo

Massimiliano Allegri sarà accontentato. Dall’Atletico Madrid, oltre ad Alvaro Morata, arriverà un altro calciatore importante nel prossimo mercato.

Calciomercato Juventus: Saul a centrocampo, bianconeri scatenati

La Juventus pesca ancora in casa Atletico Madrid: Saul sarebbe diventato il nuovo obiettivo di calciomercato dei bianconeri.

Dopo l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, la Juve si starebbe muovendo per soddisfare le sue richieste. Tra i nomi fatti proprio dall’allentare, come riportato da Mundo Deportivo, ci sarebbe anche quello del centrocampista in uscita dall’Atletico Madrid Saùl Niguez.

Leggi anche: Juve, arriva il bomber

Juventus: il prezzo di Saul Niguez

Come detto, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il nome nuovo per la Juve sarebbe quello di Saul Niguez, 27enne centrocampista spagnolo in uscita dall’Atletico Madrid.

Su Saul, oltre alla Juventus, ci sarebbero anche Chelsea, PSG e Bayern Monaco. Tutti i club già manifestato l’interesse, ma sono Juventus e Manchester United ad avere le maggiori chance di accaparrarsi il calciatore.

Anzi, sempre secondo il quotidiano spagnolo, sarebbero i bianconeri ad un passo dal calciatore che ha un contratto lunghissimo con l’Atletico fino al 2026, con una clausola rescissoria di 150 milioni. Il giocatore però vorrebbe cambiare aria e l’Atletico Madrid sarebbe disposto a cederlo. Il problema? Per cedere Saul nel prossimo mercato l’Atletico Madrid partirebbe da una valutazione da 80 milioni di euro, una cifra che in questo momento pochi club europei potrebbero permettersi. Sul calciatore classe ’94 però la Juve spera in uno sconto.

Leggi anche: Juve, via Rabiot.

Juventus: l’Atletico ha già il sostituto di Saul

Ma la notizia del possibile arrivo di Saul alla Juventus viene confermata anche da altre fonti. L’Atletico Madrid, infatti, si starebbe muovendo per un altro colpo importante in mezzo al campo.

Il tecnico dei Colchoneros Simeone sarebbe interessato ad Hakan Calhanoglu del Milan. Il numero 10 è disponibile a zero e per questo motivo Saul sarebbe libero di firmare per un altro club a fine anno.

Leggi anche: Juventus, affare Aouar.