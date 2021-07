Calciomercato Inter: via Hakimi, ecco il colpo – MEDIASET

Addio ad Hakimi. L’Inter si prepara alla cessione del terzino ma Simone Inzaghi avrà un elemento importante al suo posto.

Calciomercato Inter: via Hakimi, arriva uno tra Nandez o Emerson

Secondo le ultime di mercato l’Inter si starebbe muovendo per trovare un sostitoto di Achraf Hakimi. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, al posto del marocchino starebbe per arrivare un calciatore importante.

I nerazzurri, infatti, nel corso del prossimo calciomercato potrebbero portare a Milano uno tra Emerson Royal e Nandez.

Mercato Inter: il colpo Nandez, le ultime

Come riportato da Radiomercato, l’Inter sarebbe al lavoro per trovare il sostituto di Hakimi. Come emerso nelle ultime settimane Marotta e Ausilio starebbero lavorando per arrivare a uno tra Emerson Royal e Nandez, anche se le trattative rispettivamente con Barcellona e Cagliari non sono semplicissime. Il Barcellona chiede 30 milioni per cedere il terzino, mentre con il Cagliari l’affare potrebbe essere più abbordabile.

Nathan Nandez ha una clausola rescissoria di 32 milioni di euro. L’Inter, ad oggi, pur incassando gli 80 milioni chiesti per Hakimi non avrebbe intenzione di spendere tale cifra. Per questo motivo le due società starebbero trattando sulla base di qualche scambio. In Sardegna potrebbe restare a titolo definitiva il Ninja Nainggolan. Il belga è a Cagliari da un anno e mezzo (esclusa una parentesi a Milano) sempre in prestito. Il club sardo, inoltre, sarebbe interessato anche al cartellino del difensore Federico Dimarco. Il terzino sinistro ex Verona, è tornato a Milano e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio da Marotta.

Inter: occhio al terzino sinistro

Oltre a prendere un terzino destro al posto di Hakimi, l’Inter potrebbe puntare su un esterno mancino. Marotta e Ausilio però stanno pensando anche ad un sostituto di Young e Perisic. Il nome che va seguito con particolare attenzione è quello di Filip Kostic dell’Eintracht, nell’ultima stagione 30 presenze in Bundesliga. Kostic è un’ala sinistra ma si è adattato a laterale. Il calciatore è seguito dall’Inter da diverse stagioni e nell’ultima ha messo insieme 4 gol ma soprattutto ben 17 assist.

