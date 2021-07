Calciomercato Juventus: assalto al bomber, clamorosa indiscrezione

La Juventus pensa ad un nuovo bomber per l’attacco. Secondo le ultime indiscrezioni i bianconeri sarebbero pronti a prendere l’attaccante della Nazionale.

Calciomercato Juventus: assalto a Belotti

La Juventus vuole Andrea Belotti, la punta può arrivare nel corso del prossimo mercato. Come riportato dal TS, infatti, la Juve starebbe pensando anche al bomber del Torino per il proprio attacco. Il bomber del Torino ha il contratto in scadenza a fine stagione e potrebbe salutare i granata.

Mercato Juventus: Raiola lavora per Belotti

L’agente Mino Raiola starebbe lavorando per il futuro di Andrea Belotti. Il Gallo piace a diversi club tra cui il Milan, la Roma, il Napoli e a sorpresa anche la Juventus. Come emerso in serata, infatti, ai bianconeri piace il bomber del Torino e Raiola potrebbe propiziare l’affare. Tuttavia Urbano Cairo, numero uno del club granata, ha già dichiarato di non voler cedere la punta ed il capitano del Torino alla Juve.

Raiola nei guai, le ultime

Intanto l’agente di Belotti, Mino Raiola deve difendersi dalle accuse della trasmissione Report.

Il procuratore del calciatore ha replicato con un tweet sul proprio profilo ufficiale alle accuse di Report, andate in scena nel programma di ieri:

“E’ una vergogna! La risposta via tweet della redazione di Report è in linea con lo squallore del reportage del signor Autieri. Vi ricordo che resto un uomo libero e se non voglio parlare non parlo. E’ invece un obbligo per la stampa riportare la verità, cosa che Report e il signor Autieri hanno negato. Loro non hanno trovato la società all’indirizzo precedente pur conoscendo quello attuale. Forse era più comodo per inventare un caso ed avere audience… Io non sono contro la libertà di stampa, ma le accuse di Report sono pessime. E non sono contro la libertà di espressione, che uso volentieri in questo caso per dire che ritengo il signor Autieri abbi agito in malafede per screditare il mio nome. Ma voglio darvi una notizia: da oggi lascio che sia un giudice, che è sicuramente più competente di me, a valutare quello che ha fatto Report”.