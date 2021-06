Calciomercato Inter: Inzaghi arriva con due acquisti

Due acquisti subito per Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter ha chiesto alla società due calciatori che potrebbero arrivare nelle prossime ore.

Calciomercato Inter: Inzaghi vuole Emerson e Raspadori

Un laterale destro ed un attaccante da comprare sul mercato. Sarebbe stata questa la richiesta di Simone Inzaghi alla società nerazzurra prima di firmare il contratto: sul tavolo Emerson Palmieri e Raspadori.

Come riportato dalla Gazzatte dello Sport, Hakimi è il “pezzo da 90” che sarà sacrificato al miglior offerente tra Psg e Chelsea in nome del bilancio.

Con lui potrebbe andare via Lautaro Martinez, in presenza di un’offerta giudicata importante. A tal proposito in quese ore a sono a Milano i dirigenti dell’Atletico Madrid.

poi l’Inter dovrà sistemare i calciatori che percepiscono uno stipendio salato e non sono indispensabili (Vidal, Sanchez e Pinamonti) più altri reduci dai prestiti (quasi fatta per Joao Mario allo Sporting; restano Nainggolan, Dalbert, Lazaro ecc).

Una volta sistemati i bilanci si penserà al mercato in entrata con Emerson Palmieri a sinistra che è preferito a Kostic; a destra vivo l’interesse per Emerson Royal; Nandez e Zappacosta sono più staccati. In avanti occhio a Raspadori che l’Inter segue.

Mercato Inter: le ultime su Raspadori

Raspadori piace all’Inter in chiave calciomercato da almeno un anno. L’attaccante era nel mirino dei nerazzurri anche prima che esplodesse con il Sassuolo. Ora però la trattativa si annuncia complicata viste le parole di Carnevali.

Tuttavia nel corso della giornata di ieri Tullio Tinti, uno dei suoi rappresentanti, era alla Pinetina. Non un caso per gli operatori di mercato. Il Sassuolo non vuole cederlo, ma il ragazzo ai nerazzurri e a Inzaghi piace parecchio moltissimo e sarebbe tra le prime scelte in attacco.

Le ultime sul colpo Emerson Palmieri

Oltre ad un attaccante dovrebbe arrivare un esterno mancino. In pole ci sarebbe Emerson Palmieri del Chelsea. Il titolare della Nazionale italiana al Chelsea è la 3a scelta in quel ruolo e andrà via. Il problema, per l’Inter, è che il calciatore piace anche ad altri club in Italia. In particolare il Napoli, dove c’è Spalletti che lo ha lanciato a Roma, e la Juventus.

Leggi anche >>> Il futuro di Lautaro Martinez