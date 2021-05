Juventus: via Pirlo, soluzione a sorpresa

La Juventus ha deciso, Andrea Pirlo a fine anno andrà via. Secondo le ultime di mercato i bianconeri cambieranno allenatore a giugno.

Notizie Juventus: via Pirlo, arriva Gattuso

La Juventus si gioca tutto in questa settimana, finale di Coppa Italia e qualificazione in Champions League. Il pareggio del Milan con il Cagliari ha aperto uno spiraglio per Andrea Pirlo che tuttavia, anche in caso di qualificazione in Champions League, potrebbe essere esonerato.

LA Juve spera nell’Atalanta per evitare di rimanere fuori ma spera già nella prossima stagione. Come riportato da TS, infatti, il presidente Agnelli dovrebbe esonerare Andrea Pirlo per portare a Torino Gennaro Gattuso.

La decisione a Torino sarebbe già stata presa. Non Allegri o Zidane, alla Juventus dovrebbe sbarcare Gennaro Gattuso. Nelle ultime settimane il tecnico calabrese sarebbe diventato il vero Piano A della Juventus per la prossima stagione. Ancora una volta il club bianconero potrebbe mettere sotto contratto un tecnico ex Napoli (come con Sarri che però a quel tempo arrivò dopo una parentesi al Chelsea).

Gattuso potrebbe finire sulla panchina della Juve, dopo che era ad un passo dal rinnovo triennale prima che De Laurentiis mandasse all’aria tutto nel momento più difficile della stagione.

Gattuso alla Juve: no a Lazio e Fiorentina

Gattuso è rimasto per mesi in attesa ed in silenzio dopo gli attacchi arrivati da stampa e società. Prima di firmare con i bianconeri vorrebbe ottenere il traguardo della qualificazione in Champions League con il Napoli (basterà battere l’Hellas Verona l’ultima giornata) per poi trattare con il suo agente Jorge Mendes e valutare le offerte. Molte sono arrivate dall’estero e tante altre dall’Italia.

Su Gattuso ci sarebbero anche Lazio e Fiorentina che da mesi fanno pressing, ma alla fine Gattuso potrebbe finire scegliere la Juve per puntare subito allo scudetto visto che il lavoro svolto a Napoli avrebbe convinto Angelli.

Juventus: Gattuso ha convinto

Quest’ultima settimana, dunque, sarà decisiva per per Gattuso e la Juventus che si giocheranno tutto prima della prossima stagione e dell’eventuale accordo. Gattuso è in scadenza con il Napoli a fine anno e sarà liberò di firmare con un altro club dal primo luglio.