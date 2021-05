Calciomercato Juventus: va all’Atletico, pronto lo scambio

La Juventus in estate, soprattutto senza Champions League, dovrà rinunciare a qualche campione. Ad un passo dall’addio anche un calciatore a sorpresa.

Calciomercato Juventus: Bentancur all’Atletico, le ultime

La Juventus potrebbe cedere Rorigo Bentancur in estate nel corso del prossimo mercato. Sul centrocampista ci sarebbe da tempo l’interesse dell’Atletico Madrid.

Quella di questo anno è di sicuro la peggior stagione in bianconero di Rodrigo Bentancur, ex pallino di Allegri, titolare con Sarri e apparso in affanno con Pirlo.

Il centrocampista uruguagio, reduce da un 2020 costellato di ottime prestazioni, non si è adattato ai nuovi compiti che ha proposto Pirlo.

La mancanza di qualità in cabina di regia è costata molto caro alla Juve . Il classe ’97 è un eccellente interditore ma non un vero e proprio regista.

In questa stagione l’ex numero 21 ha continuato a provarlo nella posizione da play ma la delusione è tanta, e la scelta sembra aver portato al giocatore una stagione fatta di prestazioni al di sotto della sufficienza.

Per tale ragione Bentancur compare sempre più spesso tra le notizie di mercato. Ovviamente, a mettere in discussione il suo futuro in bianconero è il valore. L’ex Boca, infatti, è uno dei pochi bianconeri ad avere mercato e un prezzo importante che garantirebbe una bella pluvalenza alla Juve.

Mercato Juve: scambio con l’Atletico

Su Rodirgo Bentancur ci sarebbe il forte interesse per il prossimo calciomercato dell’Atletico Madrid, con Simeone pronto ad arricchire la colonia uruguaiana della squadra spagnola. La Juventus potrebbe anche pensare di cedere l’ex Boca, ma solo se arrivasse una bella offerta o un calciatore funzionale al suo posto.

A Madrid giocano diversi obiettivi dei bianconeri come Gimenez, Renan Lodi e Savic in prima fila. Tutti e tre questi calciatori potrebbero far molto comodo a Pirlo.

Mercato Juve: c’è anche Morata in ballo

Il profilo di maggiore interesse è sicuramente quello di Josè Maria Gimenez, centrale uruguaiano da sempre nel mirino della Juve ma non solo. Paratici deve anche all’Atletico 45 milioni di euro per il riscatto di Alvaro Morata.