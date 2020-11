Calciomercato Fiorentina, ritorno Paulo Sousa: esonero Iachini post Parma

Inizio di stagione non facile della Fiorentina di Rocco Commisso che tra gli obiettivi stagionali ha quello di arrivare in Europa League a fine anno e questo significa riuscire ad arrivare almeno al settimo posto in Serie A. In Sei giornate però la Fiorentina ha messo a segno solo 7 punti e già tre sconfitte, quindi è inevitabile che scatti un primo campanello d’allarme nella società che ora riflette. Possibile esonero di Iachini, già sono tanti i nomi dei sostituti in lista. Oltre ai sogni Sarri e Spalletti ci sono anche gli ex Paulo Sousa e Montella.

Calciomercato Fiorentina, Paulo Sousa ritorna?

Sembra traballare e non poco l’attuale posizione di Beppe Iachini, per questo nell’ambiente della Fiorentina iniziano a circolare i primi nomi come futuro allenatore della Fiorentina. Con il possibile esonero di Iachini potrebbe esserci un ritorno sulla panchina viola per quanto riguarda la stagione in corso. Oltre a Montella torna di moda il nome anche di Paulo Sousa.

Calciomercato Fiorentina, decisione a Commisso

E’ il patron Rocco Commisso che prenderà la decisione riguardo il prossimo allenatore della Fiorentina e lo farà nei prossimi giorni. Il club viola si sta già attrezzando per quanto riguarda un possibile passo falso di Iachini alla prossima giornata di Serie A contro il Parma. Il presidente sembra avere le idee abbastanza chiare su chi tra Sarri, Spalletti, Sousa, D’Aversa e Montella sarà il prossimo allenatore dei viola se continueranno a non arrivare risultati.

Calciomercato Fiorentina, Iachini esonerato? Parma decisivo

Iachini si gioca tutto contro il Parma. in caso di ribaltone. La panchina della Fiorentina non è più così sicura come nelle scorse settimane dopo la terza sconfitta incassata già dopo tre giornate. Paulo Sousa sembra uno dei profili più graditi al momento a Commisso e la dirigenza viola. Si tratterebbe di un ritorno di Sousa alla Fiorentina.

