Ferencvaros-Juventus, Pirlo annuncia il ritorno di Chiellini: le ultime

La Juventus domani sera affronterà il Ferencvaros in Champions League: Andrea Pirlo ha annunciato il ritorno di Giorgio Chiellini in gruppo.

Juventus, Pirlo annuncia il ritorno di Chiellini

Per la Juventus la sfida con il Ferencvaros è diventata vitale dopo la sconfitta interna contro il Barcellona. In questi minuti i bianconeri sono arrivati in Ungheria per gli ultimi preparativi prima della gara di Champions League. Prima della partenza, però, Andrea Pirlo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico bianconero ha annunciato che la Juventus ritrova Giorgio Chiellini che domani, con ogni probabilità sarà titolare.

Il capitano della Juventus era out per un problema alla caviglia sia contro il Barcellona che contro lo Spezia e la sua assenza si è fatta sentire. Domani sera, però torna in campo a comandare il reparto difensivo.

Juventus, Chiellini torna in campo: le ultime

Juventus, Pirlo: “Chiellini è a completa disposizione”

Ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pirlo ha fatto il punto della situazione della sua Juventus tra campo e infermeria. L’allenatore bianconero sa che la gara è fondametale, visto il doppio impegno con gli ungheresi e non vuole cali di concentrazione.

“I punti sono fondamentali però per noi è anche molto importante portare avanti il progetto di gioco. Vogliamo fare un partita importante sotto questo aspetto ed essere padroni del gioco”.

Chiellini? “Giorgio ha recuperato in pieno ed è a completa disposizione“.

Juve, Pirlo: “Non importa chi gioca ma l’atteggiamento vincente”

Andrea Pirlo, poi, si è soffermato sul tipo di atteggiamento che vuole vedere dalla sua Juventus.

“Il nostro atteggiamento deve essere sempre lo stesso. Possono cambiare i calciatori in campo, non importa chi gioca ma l’importante è la posizione in campo. Con qualunque interprete conta mantenere la stessa linea e idea tattica”.

Oltre Chiellini torna anche Dybala da titolare? “Dybala sta bene, ho parlato con lui stamattina. Dopo tre partite è normale che ci sia un po’ di stanchezza fisica. Potrebbe riposare, finalmente siamo in tanti e possiamo far rifiatare qualcuno dopo tutte queste partite. Paulo per noi è determinante“.