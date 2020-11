Il centrocampista dell’Inter, Arturo Vidal, ha parlato ai microfoni di ‘Sportmediaset’ a 24 ore dalla sfida di Champions League contro il Real Madrid, valida per la terza giornata del girone “B”. I nerazzurri (come anche i ‘blancos’) sono alla ricerca di tre punti fondamentali per ritornare in pista e sperare di qualificarsi ancora per primi. Onde evitare di arrivare terzi come lo scorso anno ed andare in Europa League. Ha speso parole di elogio verso il suo tecnico, Antonio Conte.

Inter, Vidal per Conte è un vero talismano

Può considerarsi un giocatore chiave per Antonio Conte. Quest’ultimo lo ha voluto nella sua esperienza alla Juventus e anche grazie al suo aiuto e ai suoi gol sono arrivati tre scudetti di fila nel club bianconero. Quando ha provato l’esperienza all’estero, lo ha fortemente richiesto a Roman Abramovich proprietario del Chelsea. Ma non se ne fece mai nulla. Ora il manager di Lecce può sorridere perché Arturo Vidal è tornato a disposizione del suo allenatore. Il cileno, molto probabilmente, partirà titolare nella sfida di domani, nella sua Inter, contro il Real Madrid. Per lui è una partita speciale, visto che ha vestito la maglia del Barcellona poco prima di ritornare in Italia. Per lui è un ennesimo ‘Clasico’.

Inter, Vidal su Conte: “Vuole vincere, molto di più di quando stava alla Juventus…“

Vidal è stato raggiunto dai microfoni di ‘Sportmediaset’ a poche ore dalla sfida che attende la sua Inter contro il Real Madrid. Ha voluto difendere il suo coach Conte dalle critiche che ha ricevuto negli ultimi giorni. Lui, che lo conosce molto bene, non ci sta. Queste le sue breve dichiarazioni al collega Marco Barzaghi: “Chi dice che Conte non ha più la stessa voglia di vincere si sbaglia di grosso. Voglio precisare una cosa: non conoscete l’allenatore e la sua voglia di fare qualcosa di straordinario è molto più grande rispetto a quando stava nella Juventus“.

Inter, “poca cattiveria” in Conte. Vidal non ci sta

Domani sera l’Inter vuole spazzare via le critiche cercando una difficile vittoria in casa del Real Madrid. Vidal e compagni sperano di tornare dalla Spagna con il bottino pieno e allontanare le critiche ricevute da Conte negli ultimi giorni.

