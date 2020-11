Calciomercato Juventus, colpaccio per il centrocampo: i dettagli

Calciomercato Juventus, è Szoboszlai il nuovo obiettivo per il centrocampo

Il calciomercato della Juventus vede il nome di Dominik Szoboszlai tra gli obiettivi. Il calciatore ungherese è tra gli oggetti del desiderio dell’intero panorama calcistico. In fila, adesso, sembra essersi messo anche il CFO dei bianconeri, Fabio Paratici, pronto a regalare ad Andrea Pirlo un calciatore straordinario. Ha fatto letteralmente impazzire tutti in ambito europeo.

In Champions League fa faville, tanto da avere ora accese le luci di ogni riflettore, per quel che riguarda il calciomercato. Dominik Szoboszlai fa impazzire la Juventus, con Andrea Agnelli pronto al gran colpo. Il classe 2000 è stato, assieme ad Haaland, il calciatore più osservato di Salisburgo. Il club proprietario della Red Bull è consapevole delle qualità del ragazzo e vuole evitare di venderlo a cifre ribassate come successo con Minamino – finito al liverpool, e di Erling Braut Haaland, finito al Borussia Dortmund grazie alla clausola rescissoria.

Juventus, Szoboszlai è un obiettivo: la concorrenza è forte

Calciomercato Juventus, Szoboszlai è un obiettivo di Paratici. A rivelare la notizia sono i colleghi di Tuttosport, che rivelano la voglia del club bianconero di andare dritto sul giocatore ungherese. L’idea è quella di piazzare in rosa dei giovani campioni per l’oggi e per il domani. Il percorso è già iniziato con l’altro giovane fuoriclasse, Matthijs De Ligt, strappato alla concorrenza degli altri top club europei.

Mercato Juventus, Szoboszlai: le parole del CT dell’Ungheria Marco Rossi

A parlare dell’idea Juventus, per la prossima sessione di calciomercato, è il CT della nazionale ungherese, Marco Rossi. Ai microfoni del quotidiano piemontese, parla così di Dominik Szoboszlai: “Io credo che l’Italia sia il posto giusto per Szoboszlai. Lui ha bisogno di un periodo di adattamento, poi sarà pronto. E’ giovane ed è già fortissimo, io penso che da noi possano permetterselo solo squadre come la Juventus e poche altre società. So che su di lui ci sono Milan e Napoli, io lo vedo bene come vice-Ramsey”.