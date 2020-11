Calciomercato Juventus, un giovane talento può arrivare a parametro zero

Nicolò Rovella è un obiettivo della Juventus. Parliamo di un giovane centrocampista classe 2001 di proprietà del Genoa, e che ha già suscitato interesse dei bianconeri. Il calciomercato della Vecchia Signora continua, e dalle parti di Torino si comincia a pianificare anche in vista del futuro. Diversi giovani sono nel mirino, e lo stesso Rovella può essere senza dubbio un colpo importante.

Calciomercato Juventus: Rovella nel mirino per il centrocampo

Nicolò Rovella è nel mirino della Juventus, e il giovane centrocampista ha già stupito la squadra bianconera. Il classe 2001 si è fatto già notare con le sue buone prestazioni, e la giovane età può senza dubbio giocare una carta importante per la Juventus, intenzionata ad assicurarsi qualche talento già quest anno. Il Genoa, proprietaria del cartellino, non vorrebbe privarsi del giocatore tanto facilmente, e pare stia spingendo per il rinnovo di contratto. La Vecchia Signora però non è spaventata, anzi: se anche ci dovesse essere il prolungamento di contratto, Paratici si dice ugualmente pronto per trattare Nicolò Rovella. Questa la notizia riportata da Sport Mediaset.

Mercato Juventus: assalto a Rovella, ecco come può arrivare

Il mercato della Juventus è sempre molto attivo, e anche stavolta il club bianconero si sta già muovendo per qualche possibile innesto a gennaio. Nel mirino c’è Nicolò Rovella, giovane talento del Genoa che ha totalizzato già due presenze in Serie A, accumulando ben 163 minuti di gara. Un giovane molto interessante e che può essere un bell’asso nella manina anche per il futuro. La Juventus vorrebbe accelerare i tempi ed insistere, e ad oggi pare si stia aprendo un’ipotesi importante: Nicolò Rovella può arrivare a parametro zero, a patto ovviamente che non rinnovo il suo contratto con il Genoa.

Ultime Juventus: per Rovella è sfida ad un’altra big

La Juventus continua a tenere d’occhio Nicolò Rovella, e punta ad accelerare i tempi soprattutto tenendo in considerazione la concorrenza per il giovane. Parliamo dell’Inter, altra big di Serie A interessata al ragazzo. I nerazzurri sono pronti a sfidare i bianconeri per Rovella, si attendono ulteriori novità.

