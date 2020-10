Calciomercato Juventus, Dybala via: maxi scambio con il Barcellona

Paulo Dybala può lasciare la Juventus. L’attaccante argentino sta vivendo un inizio di stagione complicata. Infortunio lungo per Dybala che impedisce ancora oggi al calciatore di entrare in forma. Intanto, continuano anche i problemi per il discorso rinnovo per quanto riguarda Paulo Dybala. L’attuale contratto dell’attaccante bianconero è in scadenza 2022 e potrebbe non essere prolungato, per questo tornano le voci di mercato sul calciatore riguardo una cessione per il prossimo anno. Torna l’interesse del Barcellona e l’ipotesi scambio con Coutinho.

Calciomercato Juventus, Dybala al Barcellona

Paulo Dybala è finito nel mirino di Real Madrid e Barcellona da diversi anni. Lo scorso anno però il calciatore è stato ad un passo dall’addio, con il Manchester United che ha trattato a lungo il suo acquisto dalla Juventus. E’ stato lo stesso Dybala però a rifiutare la cessione, con la Juve che era pronta a venderlo dopo un anno deludente sotto la guida di Max Allegri. Con Sarri è stato uno dei migliori, ma ad oggi Dybala non convince e restano vivi i problemi legati al rinnovo di contratto con la Juventus. E’ qui che entra in gioco il Barcellona, che guarda attentamente al campionato italiano e vorrebbe acquistare il talento argentino per affiancarlo a Messi che potrebbe restare a vita in Spagna.

Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Coutinho con il Barcellona

Inizio di stagione finora senza squilli per Paulo Dybala, frenato da una condizione fisica ancora approssimativa dopo l’infortunio muscolare accusato la scorsa estate. Il numero dieci della Juventus in assenza di Ronaldo ha deluso nel big match di Champions League contro il connazionale Messi, con il rinnovo di contratto inoltre che tarda ad arrivare.

Non è un momento facile per il numero dieci, che a Crotone aveva palesato un certo nervosismo sfogandosi con il CFO Paratici per il mancato utilizzo da parte di Pirlo. E’ slittato nuovamente l’incontro tra il club della Continassa e l’agente del fantasista, con l’entourage di Dybala che chiede un ingaggio da 15 milioni di euro contro i 10 mln che metterebbe invece sul piatto la Juve. L’ex Palermo è in scadenza nel 2022 e senza il rinnovo sul nuovo accordo finirebbe nuovamente sul mercato come nell’estate 2018. Da qui – scrive ‘Calciomercatoweb.com’ – la società bianconera potrebbe pensare ad imbastire uno scambio con il Barcellona per Coutinho, che non sarebbe più ritenuto una pedina indispensabile nello scacchiere di Koeman dopo l’esplosione del baby Pedri.

Dybala stuzzica il Barça da tempi non sospetti e potrebbe rappresentare per il futuro il dopo Messi al ‘Camp Nou’, mentre il brasiliano ex Inter è un profilo che farebbe al caso dello scacchiere di Pirlo sulla trequarti.

