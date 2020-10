Coronavirus, Crotone: salta la conferenza di Stroppa. C’è un nuovo positivo

Non ci sarà nessuna conferenza prepartita di Giovanni Stroppa. Domani pomeriggio, alle ore 15, il Crotone affronterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ci sarebbe un caso di positività al Coronavirus da parte di un membro che appartiene alla prima squadra. Anche i bergamaschi, nella giornata di oggi, hanno diramato la notizia che un soggetto dello staff tecnico ha contratto il Covid-19.

Coronavirus, Crotone: niente conferenza per Stroppa. Il motivo

Quest’oggi non si terrà alcuna conferenza prepartita per il mister Giovanni Stroppa, La società calabrese, pochi minuti fa, ha comunicato sul proprio sito ufficiale che un membro della prima squadra è risultato positivo al Coronavirus. Non è ancora chiaro se si tratta di un calciatore o di un membro dello staff tecnico dell’allenatore. L’unica cosa certe è che il soggetto in questione sta bene e risulta asintomatico. E’ stato messo subito in isolamento fiduciario come da protocollo sanitario. Il Crotone sta rispettando le regole imposte dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Domani pomeriggio non è in dubbio la partita contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Anche i bergamaschi, però, devono fare i conti con un caso di positività.

Coronavirus, non solo nel Crotone: un nuovo caso all’Atalanta

Non solo il Crotone ha problemi con il virus. Anche i nerazzurri hanno diramato una nota ufficiale dichiarando che Cristian Raimondi, ex giocatore proprio della società atalantina, è risultato positivo al Coronavirus. Ed è proprio per questo motivo che non prenderà parta alla trasferta calabrese insieme al resto della squadra. Anche lui, come il resto delle persone contagiate dal virus. obbligo di quarantena e prossimo tampone tra una decina di giorni per capire se ha smaltito o meno il Covid-19.

Coronavirus, Crotone: allenamento rimandato nel tardo pomeriggio

Questa mattina la squadra di mister Stroppa doveva radunarsi al centro sportivo, ma per la positività al Coronavirus di un loro tesserato l’allenamento del Crotone è stato posticipato nel tardo pomeriggio di oggi.

