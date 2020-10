Calciomercato Juventus, affare saltato: firma per 30 milioni

La Juventus affronterà nella seconda giornata della Uefa Champions League il Barcellona. Il club bianconero arriva alla sfida con un morale non altissimo. La notizia di positività ancora di CR7 non ha portato quella scossa che serviva alla squadra dopo diversi risultati negativi in campionato. Intanto, la società non si lascia distrarre e continua a monitorare obiettivi per il futuro. La Juventus è in cerca di un centrocampista per rinforzare un reparto che ad oggi debole. Tanti i nomi in lista di Fabio Paratici, tra cui spunta quello del giovane Youri Tielemans del Leicester.

Calciomercato Juventus, Tielemans nel mirino di Paratici

Il giovane centrocampista belga Youri Tielemans piace e non poco al ds Fabio Paratici. Il dirigente della Juventus sta seguendo con attenzione il calciatore da diverso tempo, che in Premier League si sta rendendo protagonista. Anche in Europa League Tielemans sta facendo la differenza nel suo reparto e infatti anche Inter e Paris Saint Geramin sono sulle sue tracce. Il club inglese però non sembra intenzionato a privarsi di Tielemans.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, l’esito del tampone di Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus, Tielemans salta: rinnova con il Leicester

Sono solo quattro i calciatori che ruotano nel centrocampo della Juventus di Pirlo: Rabiot, Bentancur, Arthur e McKennie. Il tecnico chiede un rinforzo e Paratici ha individuato nel classe 1997 Youri Tielemans l’uomo giusto per completare la mediana bianconera. E’ per questo che il Leicester ha gettato le basi per allontanare le big d’Europa sul proprio talento. Raggiunto l’accordo per firmare il rinnovo tra Tielemans e il Leicester. Paratici dovrà dire dunque addio all’obiettivo di mercato. Il calciatore andrà a firmare un quinquennale da circa 28,6 milioni di euro totali fino al 2025, poco meno di sei milioni a stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, Modric rivela il suo futuro

Calciomercato Juve, altri obiettivi dopo Tielemans

Non si lascia trovare impreparata però la Juventus, che oltre Tielemans ha in lista diversi obiettivi. Paratici potrebbe far partire l’assalto già dalle prossime settimane per Aouar e Gravenberch, che sono i due calciatori in cima alla lista oltre Tielemans.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, arriva a sorpresa Pogba