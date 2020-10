Duvan Zapata è stato il migliore in campo per l’Atalanta nella gara contro l’Ajax: presto può diventare una pedina di calciomercato.

Calciomercato Atalanta, l’agente di Zapata esce allo scoperto

La doppietta di ieri in Champions League contro l’Ajax ha acuito l’importanza di Duvan Zapata per l’Atalanta e nella sfera degli attaccanti europei. E dal calciomercato potrebbero arrivare novità interessanti per la Dea che ha nell’attaccante colombiano uno degli uomini migliori della rosa di Gasperini.

Il suo agente, Fernando Villarreal, ai microfoni di calciomercato.it, ha parlato dell’esplosione di Duvan e del futuro.

“La partita di ieri contro l’Ajax è stata molto divertente. Si sono affrontate due squadre che giocano benissimo a calcio. Tutti si aspettavano una partita ricca di occasioni da gol e così è stato. Non hanno deluso”.

Zapata migliore in campo? “Sì, ha giocato molto bene. Lui è un attaccante potente, tecnico e intelligente quando deve occupare gli spazi. La doppietta di ieri ha messo in mostra tutte le sue caratteristiche“.

Inizio entusiasmante in stagione, migliorerà? “Non sono sorpreso dal suo inizio. Nelle due precedenti stagioni ha segnato circa 50 gol in 80 gare. Ormai non mi sorprende più“.

Calciomercato Atalanta, ag. Zapata: “Interesse di varie big”

L’agente di Duvan Zapata, poi, ha parlato dell’importanza del calciatore per l’Atalanta e delle offerte di calciomercato che sono arrivate nel tempo.

Cosa ti sorprende? “Di lui niente ma sono sorpreso del fatto che non venga considerato uno dei migliori attaccanti d’Europa. Ho visto squadre spendere tantissimi soldi per giocatori con un rendimento che non è migliore rispetto a quello di Duvan. Da quando gioca nell’Atalanta ha segnato tantissimo e ha anche servito 21 assist. Questo significa che gioca per e con la squadra e che sa aprire bene gli spazi“.

Grandi club interessati a lui? “Sono arrivati diversi interessi dalla Serie A, dalla Premier League e dalla Liga. Le trattative, però, non si sono mai concretizzate. Credo che Zapata sia molto sottovalutato, considerando tutto quello che fa in campo”.

Atalanta, ag. Zapata: “Non so se dal calciomercato arriveranno novità”

Potrebbe andare via da Bergamo con le offerte giuste? “Non lo so, lui è molto felice all’Atalanta. Non è assoutamente questo il problema. Essendo il suo procuratore e analizzando il suo rendimento, però, mi è parso strano che non fossero arrivate offerte importanti al club“.

