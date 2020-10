Era stato a lungo inseguito e sognato dal Milan di Boban, salvo poi infrangersi contro le resistenze del Real Madrid: ora Luka Modric potrebbe diventare una grande occasione di calciomercato. Il centrocampista croato, dopo la grande esperienza in Blancos, potrebbe decidere di proseguire la sua carriera in Serie A.

Calciomercato Juventus, colpo Modric: la chiamata con Cristiano Ronaldo

Tra i complimenti ricevuti per quel successo personale anche quelli di Cristiano Ronaldo: “Se ci siamo sentiti? Sì, certo. Eravamo ancora in contatto e quando ho vinto mi ha scritto. Ancora oggi siamo in contatto. Quando uno come lui ti manda un messaggio per congratularsi con te, significa molto, perché sa cosa vuol dire vincere, lo ha fatto tante volte. Giocare con Cristiano al Real Madrid è stato incredibile e speciale. È uno dei migliori giocatori nella storia del calcio. Era così esigente… Durante le partite voleva che tutti dessero il massimo. Ci ha motivati, era un leader”.

Dal passato al futuro, con il destino ancora incerto: “Se tornerò al Tottenham come ha fatto Bale? No, sono troppo vecchio per tornare. Ho ancora un anno al Real e poi vedremo. Mi sento bene e voglio continuare a giocare a calcio ancora per qualche anno. Dove, si vedrà. Ad oggi non ci ho davvero pensato molto. Sono concentrato sul Real Madrid e sulle cose che possiamo ottenere in questa stagione. Questo è il mio unico obiettivo. Poi mi siederò con la società e troveremo una soluzione adatta a tutti. Sono qui da otto stagioni, otto grandi stagioni e ho instaurato un ottimo rapporto con tutti nel club. Qualunque cosa accada, sono sicuro non ci saranno problemi”.

Calciomercato Juventus, Modric apre all’addio dal Real Madrid

Dal ritiro della Croazia, Luka Modric ha parlato degli impegni della Nazionale e anche del suo futuro. Con il Real Madrid ha il contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe non restare in Spagna. L’ultimo vincitore del Pallone d’Oro ha intenzione di essere ancora molto importante per il club, oppure cambierà aria.

“Se posso essere importante per il club, resto. Altrimenti andrò in cerca di nuove sfide. Ovviamente mi piacerebbe restare ancora al Real Madrid ma sono anche consapevole della mia età e il Real ha tutto il diritto di cercare i migliori giocatori possibili. In ogni caso, in questo momento mi sento molto bene. E fino a che mi sentirò in grado di giocare lo farò”.

Calciomercato Milan, Modric a parametro zero?

Luka Modric, dunque, potrebbe non rinnovare il suo contratto con il Real Madrid e decidere di cambiare campionato. Il Milan, con Boban, aveva provato fortemente a portarlo in rossonero ma poi non se ne fece più nulla. L’addio del dirigente croato potrebbe aver raffreddato la pista che porta al centrocampista classe ’85 che, però, potrebbe essere la scelta per portare ulteriore qualità e leadership ad un gruppo molto giovane di base, ma con calciatori come Ibrahimovic, capaci di cambiare il volto all’intera rosa.

