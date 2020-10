Calciomercato Inter: retroscena Ndombelè dal Tottenham

Inter, occhio al nome del nuovo colpo Ndombelè dal Tottenham.

Calciomercato Inter: retroscena Ndombelè dell’ultimo mercato

L’Inter avrebbe potuto prendere dal Tottenham il centrocampista Ndombele. Secondo le ultime di mercato, infatti, sarebbe spuntato un retroscena impostante tra Inter e Tottenham.

Come riportato da cm.com, infatti, la trattativa è andata avanti per tutto l’ultimo calciomercato L’affare, però, non si è poi concretizzato.

Il motivo? Ce ne sarebbero doversi. Tra questi le richieste eccessive degli Spurs (60 milioni di euro), ma anche per una scelta concreta dell’Inter, ovvero l’arrivo di Vidal.

Mercato Inter: Ndombelè saltato per l’arrivo di Arturo Vidal

L’Inter alla fine ha deciso di non chiudere l’arrivo in Italia di Tanguy Ndombele per l’arrivo di Vidal dal Barcellona. Ci sarebbe stato lo zampino di Antonio Conte dietro il mancato arrivo del francese. La decisione del tecnico salentino, infatti, avrebbe di fatto posto la parola fine sulla trattativa.

Quello del cileno, infatti, era il primo nome sulla lista dell’allenatore nerazzurro per rinforzare il centrocampo.

Dunque Marotta ed Ausilio avrebbero detto di “no” una volta capito il prezzo del calciatore e la mancata volontà di fare scambi e dunque nemmeno a gennaio.

Ultime Inter: Ndombele affare saltato definitivamente

Oggi però è tutto diverso. Dopo il mancato arrivo a gennaio, Ndombele non è più coinvolto che possano andare avanti i dialoghi tra Spurs e nerazzurri. Nel frattempo, Tanguy ha riconquistato il posto nel Tottenham e anche la stima di Mourinho con cui non c’era feeling nei mesi scorsi.

Negli ultimi mesi, per questo, la trattativa sarebbe saltata definitivamente: Ndombele all’Inter per gennaio non si farà.

In estate, in effetti, l’Inter aveva rinunciato al calciatore visto l’arrivo di Vidal. Il cileno, a differenza del francese, è arrivato a titolo definitivo dal Barcellona e a Milano ha ritrovato Conte dopo la loro esperienza condivisa alla Juventus. Il tecnico leccese ha fortemente voluto il cileno in rosa che si è già preso una maglia da titolare. Vidal è arrivato da svincolato e questo ha permesso ai nerazzurri di risparmiare molto. Come mai? Vidal a Milano è arrivato a zero e l’Inter ha risparmiato un bel gruzzoletto.