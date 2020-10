Calciomercato, Allegri torna in panchina: c’è una big

Ci avviciniamo a rivedere Max Allegri in panchina. L’allenatore italiano è da due stagioni quasi fermo dopo la separazione con la Juventus e vorrebbe ripartire. Molte le offerte, ma nessuna che abbia convinto l’allenatore che ne mesi scorsi non aveva fretta, ora forse un po’ si, per tornare a dimostrare di cosa sia capace.

Calciomercato: Allegri PSG, via Tuchel

Massimiliano Allegri è pronto per tornare in panchina. Il tecnico italiano vorrebbe approdare al più presto in un nuovo club per poter dire la sua. Tante possibile offerte per il futuro, mentre nell’immediato ancora non c’è nulla di concreto. Chi più pensa ad Allegri è il Paris Saint Germain. Il club francese vorrebbe ripartire da lui il prossimo anno, considerando che Tuchel è ormai al termine del suo progetto e a fine anno dirà addio al club francese. Leonardo, ds del club parigino, valuterà tra Inzaghi e Allegri come prossimo allenatore del PSG.

Calciomercato, anche il Real Madrid su Allegri

Il Real Madrid anche pensa a Max Alllegri. Zidane continua ad essere messo sul banco degli imputati ad ogni passo falso, nonostante nelle ultime ore sia arrivata la netta vittoria per 1-3 nel Clasico con il Barcellona. Il club spagnolo potrebbe decidere di affidare all’allenatore italiano la panchina a partire dal prossimo anno. Chiudendo questa stagione senza panchina, per Allegri sarebbe il secondo anno di fila.

Calciomercato Allegri: in Italia? Ci sono Lazio e Roma

Resta incerto ad oggi il futuro di Allegri, che non è l’unico grande allenatore che al momento è senza panchina. Un altro tra questi è Mauricio Pochettino, che anche lui resta in corsa tra Real Madrid e PSG. Il prossimo anno potrebbe scatenarsi un grande mercato degli allenatori, ma nel frattempo si attende la prima grande panchina che possa decidere di cambiare a stagione in corso. La Serie A però resta alla finestra, con Juventus e Inter che restano ipotesi più remote, mentre Lazio e Roma potrebbero rappresentare una scelta concreta in vista del futuro.

