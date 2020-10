Il Benevento di Pippo Inzaghi domani ospiterà il Napoli di Gennaro Gattuso. Alle 15 al Vigorito andrà in scena il derby campano che, al momento, è un vero e proprio scontro diretto visti i 2 punti di differenza tra le due compagini.

Benevento – Napoli, la conferenza di Inzaghi

Alla vigilia del match contro il Napoli, Pippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa: il suo Benevento cerca l’impresa dopo la buona prestazione contro la Roma, nonostante il risultato negativo.

“Contro il Napoli non deve mancare il coraggio: è la caratteristica principale per non soccombere. Certe partite per noi sono quasi impossibili ma dobbiamo cercare di tenerle aperte come fatto a Roma. La scorsa partita siamo stati ingenui ma sono felice di sapere che ho una squadra coraggiosa ed entusiasta. Dovremo fare una grande partita”.

Come sta la squadra? “Recuperiamo Viola che per noi è fondamentale ma non avremo Iago, che ha avuto un leggero problemino. E’ un calciatore importante per noi e vogliamo averlo a disposizione mercoledì contro l’Empoli in Coppa Italia“.

Troppi gol in contropiede? “Noi giochiamo il nostro calcio, siamo propostivi perché vogliamo salvarci. Abbiamo epreso gol solo di ripartenz, perché avevamo giocatori fuori posizione per la voglia di far gol. Abbiamo preso gol evitabili contro Inter e Roma. Mi tengo stretto quanto facciamo di buono. Se mi dicessero che il mio Benevento si chiude a catenaccio mi darebbe fastidio“.

Insigne e Maggio titolari? “Maggio ed Insigne la stanno vivendo in maniera serena. Tutti i ragazzi convocati possono giocare. Ho dubbi perché la condizione della squadra è buona. Ho la fortuna di avere l’imbarazzo della scelta“.

Come si affronta il Napoli? “Sappiamo come affrontare gli azzurri. Dovremo avere equilibrio ed essere più furbi di loro in alcune siuazioni. Penso che sbagliando impareremo e cresceremo“.

Gattuso? “Per novanta minuti saremo avversari, ma poi ci guarderemo sempre con lo stesso affetto perché siamo grandi amici. Insieme abbiamo vinto tantom c’è grande stima ed affetto. Insieme abbiamo vinto tanto“.

Sau o Lapadula? “Lapadula si allena con regolarità da dieci giorni, contro la Roma ha fatto benema non è al top. Sau sta molto bene, dispiace non vederlo in campo sempre. E’ un ballottaggio che ho e che mi porto fino a poco prima della partita. Sono contento perché ho tanti attaccanti“.

