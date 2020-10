Atalanta-Sampdoria risultato sintesi tabellino highlights

Atalanta–Sampdoria è la prima gara del sabato: qui su calciomercato24 la cronaca del risultato, assieme agli aggiornamenti su tabellino e highlights

Atalanta-Sampdoria, il risultato e la cronaca live

Questo match è anche la partita tra i tecnici con più “panchine” con un contratto oggi in Serie A: Gasperini (414) e Ranieri (404) sono gli unici con più di 400 presenze come allenatori nella massima divisione italiana. L’Atalanta è fin da subito prorompente e va vicina il goal al 5′ ed al 7′ minuto, in entrambe le occasioni con il Papu Gomez, che tuttavia non trova mai la giusta pericolosità per battere Audero.

Passa in vantaggio la Sampdoria al 12′, il goal porta la firma di Fabio Quagliarella. Uno scambio fortunato a centrocampo libera l’attaccante blucerchiato sulla trequarti: a quel punto è facile per il bomber fulminare Sportiello da distanza ravvicinata con un tipo potente e piazzato. Per il calciatore di Castellammare è il 4° goal quest’anno in Serie A. Al 32′ Tonelli sfiora il raddoppio da pochi passi, ma la sua spizzata su calcio piazzato di Ramirez esce di niente. Nel finale l’ex Napoli ha l’opportunità di raddoppiare, ma si fa ipnotizzare da Sportiello al momento di battere il rigore che poteva significare lo 0-2.

Nel second tempo la Samp trova comunque il raddoppio: ci pensa Thorsby, di testa, su assist di Jankto. Il subentrato Zapata accorcia dal dischetto al 79′, ma a recupero già iniziato Jankto chiude la contesa con un diagonale che batte il portiere dopo un’azione di contropiede.

Il tabellino di Atalanta-Sampdoria

Gol: 13′ Quagliarella (S), 59′ Thorsby (S), 80′ rig. Zapata (A), 90’+ Jankto (S)

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Sutalo (46′ Toloi), Palomino, Djimsiti; Depaoli (60′ Hateboer), De Roon (63′ Malinovskyi), Pasalic, Mojica (46′ Gosens); Gomez; Ilicic, Lammers (46′ Zapata). All. Gasperini

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard (73′ Leris); Ramirez (65′ Verre); Quagliarella (65′ Keita). All. Ranieri

Ammoniti: Tonelli (S), Mojica (A), Yoshida (S), Malinovskyi (A), Keita (S), Jankto (S), Palomino (A)

Note: Sportiello (A) para il rigore di Quagliarella (S) al 45′

Gli highlights video di Atalanta-Sampdoria

I goal e le emozioni del match