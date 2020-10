Juventus, giro di tamponi finito: si attendono solo 2 nomi

Juventus, è finito il giro di tamponi in casa bianconero odierno e, visto che non sono stati rilevati nuovi positivi, tuttoil gruppo squadra può uscire dall’isolamento fiduciario. Restano solo 2 profili da vagliare, di cui uno risalente a Cristiano Ronaldo.

Juventus, l’esito dei tamponi è ufficiale

Come annunciato da un comunicato ufficiale, tutti i test sostenuti da i tesserati della Juve hanno dato esito negativo. L’emergenza era cominciata dopo la notizia di McKennie, la cui positività è emersa dieci giorni fa. Ora si attende l’esito degli esami a cui si sono sottoposti proprio l’americano e soprattutto Cristiano Ronaldo, anche lui contagiato, seppur in condizioni diverse.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Quando torna Cristiano Ronaldo? Il Barcellona è nel mirino

Servirà capire se il lusitano, che secondo i media portoghesi fino a ieri era ancora positivo, si sarà negativizzato. Tutto il mondo bianconero è in attesa di questo risultato: da quello dipenderà non solo la sua presenza domenica sera per la gara di Serie A contro il Verona, ma anche e soprattutto per l’attesissimo duello in Champions League mercoledì sera, quando di frontre agli uomini di Pirlo ci sarà Messi con il suo Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, l’annuncio del padre del giocatore: si apre al ritorno

Ecco quanto si legge sul sito del club: “Juventus Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi pomeriggio il periodo di isolamento fiduciario precedentemente comunicato che ha coinvolto 61 persone“.