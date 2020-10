Calciomercato Roma, offerta di 40 milioni per il talento della Fiorentina

La Roma ha provato fino all’ultimo giorno di mercato ad acquistare una nuova punta, per lasciar partire poi Edin Dzeko con destinazione Juventus. Il club giallorosso ha inseguito a lungo Arkadiusz Milik del Napoli, sostenute anche le visite mediche ma poi l’affare è saltato. Alla fine Dzeko è rimasto nella capitale e il cub ha investito su Borja Mayoral. Intanto, spunta un nuovo retroscena di mercato che riguarda proprio le mosse del club giallorosso.

Calciomercato Roma, assalto a Vlahovic: offerta da 40 milioni

E La Nazione, giornale molto vicino agli affari della Fiorentina, a svelare il retroscena di mercato che coinvolge proprio Roma e il club viola. Secondo il quotidiano, la Roma avrebbe offerto circa 40 milioni di euro per la giovane punta della Fiorentina, ma né il calciatore né i viola hanno spinto per chiudere la trattativa. Alla fine Dusan Vlahovic è rimasto a Firenze, nonostante le tantissime offerte arrivater anche dalla Bundesliga, in particolare dal Wolfbsurg. Per lui ora è in arrivo un premio.

Calciomercato Fiorentina, in arrivo il rinnovo di Vlahovic

L’attuale contratto di Dusan Vlahovic è in scadenza nel 2023 e il calciatore percepisce un ingaggio da meno di 500 mila euro a stagione. Per questo, dopo le offerte rifiutate, la Fiorentina ha intenzione di allungare il suo contratto e premiarlo con un nuovo stipendio, viste anche le prestazioni in campo. Vlahovic andrà a firmare nelle prossime settimane un rinnovo di contratto con i viola da oltre 1 milioni a stagione fino al 2025. Accordo raggiunto tra le parti, ormai si attende solo l’annuncio.

Mercato Roma, non tramonta l’affare Milik

Milik lascerà quasi sicuramente Napoli a gennaio per non perdere la Nazionale in vista degli Europei 2021. Intanto, sul calciatore polacco resta vivo l’interesse di Roma e Fiorentina. Il club giallorosso potrebbe decidere di acquistare il calciatore nonostante il rinnovo di Dzeko che ormai va sempre di più verso fine carriera. Stessa situazione nella Fiorentina, che è in cerca di una vera e propria punta di ruolo e ha già provato a prendere Milik le scorse settimane.