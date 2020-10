Calciomercato Milan, sfida all’Inter per il calciatore del Napoli

Il Milan di Stefano Pioli ha iniziato in maniera perfetta questa stagione nonostante qualche piccola defezione dal calciomercato. I rossoneri non sono riusciti ad acquistare un nuovo difensore centrale e potrebbero tornare alla carica per gennaio.

Calciomercato Milan, piace Maksimovic

I rossoneri sono alla ricerca di un difensore centrale che possa portare qualità ed esperienza al reparto. Simon Kjaer e Alessio Romagnoli sono coadiuvati solo da Leo Duarte e Matteo Gabbia che, però, sono ancora indisponibili causa Coronavirus. La stagione lunga e piena di partite ha portato il Milan a considerare vari profili nel corso della scorsa sessione di calciomercato ma, alla fine, senza affondare per nessuno di essi.

Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da calciomercato.it, il Milan interessati a Nikola Maksimovic. Il difensore del Napoli sembra indispensabile per Gattuso perché si alterna a Kostas Manolas e a Kalidou Koulibaly. Agli azzurri, soprattutto nella scorsa stagione, ha garantito prestazioni di altissimo livello e per questo la dirigenza non vorrebbe privarsene.

Calciomercato Milan, concorrenza serrata per un colpo

Calciomercato Milan, su Maksimovic c’è anche l’Inter

L’idea di calciomercato del Milan, però, è condivisa anche dall’Inter: i nerazzurri hanno sondato il terreno per Nikola Maksimovic. Anche Antonio Conte, infatti, avrebbe voluto implementare il suo pacchetto arretrato e il difensore serbo del Napoli è un’idea. Maksimovic ha il contratto in scadenza con il Napoli nel 2021 e al momento non ha ancora trovato l’intesa per l’accordo: per questo motivo è un’idea di calciomercto ancora più concreta per Milan e Inter.

Stando a quanto riferisce calciomercato.it, nelle prossime settimane arriverà Fali Ramadani a Napoli per parlare con De Laurentiis. Nikola Maksimovic non è contentissimo a Napoli per il minutaggio che potrà accumulare in questa stagione e potrebbe decidere di non rinnovare di fronte alle proposte di calciomercato di Milan e Inter.

Calciomercato Milan, l’annuncio del grande obiettivo

Calciomercato Milan, Maksimovic è un’opzione a zero

Maksimovic e il Napoli potrebbero dunque separarsi alla fine della stagione: il Milan è seriamente convinto di piazzare il colpo di calciomercato a parametro zero. Ma per i rossoneri c’è da battere anche la concorrenza estera.

Fali Ramadani ha ricevuto proposte interessanti anche dall’estero. Marsiglia e Valencia hanno manifestato grande interesse e ben presto potrebbe aprirsi una vera e propria asta per il difesnore serbo.

Calciomercato Milan, piace anche un altro difensore