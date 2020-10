Ultime Fiorentina, Sarri arriva in panchina?

Beppe Iachini resta in bilico. Nonostante la conferma arrivata ieri da parte di Rocco Commisso, Maurizio Sarri potrebbe ancora arrivare

Ultime Fiorentina, Sarri ancora in corsa per la panchina

Maurizio Sarri aspetta sempre la Fiorentina. Come riportato da Repubblica, infatti, nonostante le frasi di rito degli ultimi tempi, la posizione di Beppe Iachini sarebbe ancora in bilico.

La sfida di domenica contro l’Udinese potrebbe essere decisiva per la conferma o l’esonero di Giuseppe Iachini.

Leggi anche >>> Le ultime sul contratto di Sarri

Notizie Fiorentina, Sarri attende l’esonero di Iachini

Le pressioni sul tecnico Iachini ora sono tante e continuano a salire nonostante la proprietà non abbia dato un vero ultimatum al tecnico.

Ora per la Fiorentina l’imperativo è vincere per evitare di trovarsi alle prese con una crisi nera che porterebbe inevitabilmente al cambio di guida tecnica.

In più, ad agitare le acque intorno all’allenatore, sono anche i rumors intorno al nome di Maurizio Sarri, che sarebbe il tecnico individuato per prendere il posto di Iachini in caso di addio.

Esonero Iachini, Pradè ha incontrato Sarri?

A Firenze, infatti, si parla ancora di un possibile addio di Iachini. Tra queste, si parla di una cena avvenuta martedì sera tra i dirigenti e lo stesso tecnico ex Juve Maurizio Sarri, che però la società ha smentito nettamente.

In ogni caso, la panchina di Iachini resta in discussione ed i prossimi 90 minuti saranno decisivi per il suo futuro.

A tenere ancora in sella Iachini, tuttavia, ad oggi ci sono due fattori. Il primo è dovuto al fatto che Sarri, vero primo obiettivo dei viola, è ancora sotto contratto con la Juventus.

Il tecnico si sta liberando dai bianconeri ma la trattativa per la sua buonauscita non sarebbe così a buon punto. Il tecnico avrebbe chiesto 8 milioni per liberarsi subito, mentre la Juventus non vorrebbe spenderne nemmeno la metà.

Il secondo è la sosta per le Nazionali, in programma l’8 novembre. Se Iachini non facesse risultato nelle prossime uscite, potrebbe essere quella la data per cambiare allenatore.

Per questo motivo il tecnico potrebbe avere ancora tempo e margine per sistemare le cose. Lo spogliatoio, del resto, sembrerebbe essere ancora dalla sua parte.

Leggi anche >>> Primo esonero in Serie A, arriva Donadoni