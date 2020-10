Milan, Pioli: “I risultati ci danno fiducia, ma dobbiamo crescere”

Al termine della sfida vinta 3-1 contro il Celtic, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Milan, le parole di Pioli

Questo le dichiarazioni del tecnico rossoneri:

“Abbiamo condotto bene la partita, ma nel secondo tempo siamo stati meno precisi. Per questo motivo abbiamo rischiato. Era molto ottenere un risultato positivo per non essere considerati come una squadra normale, dopo aver vinto il derby. Vogliamo vincere ogni partita.

Il segreto è dato dalla volontà di voler lavorare in un’unica direzione. La società e i giocatori sono parte integrante di un gruppo unito. La squadra è giovane, vogliamo migliorare per crescere. La proprietà ha confermato i giocatori importanti e ha acquistato giovani promettenti e di qualità.

I risultati ci danno fiducia, forza, consapevolezza, ma arriveranno momenti delicati e difficili. In quei momenti ci aiuteranno i giocatori importanti dotati di personalità come Donnarumma, Romagnoli e Kessie.

La Roma? Hanno giocatori di grande qualità e un attacco importante, ma lavoreremo per prepararci al meglio. I pronostici non scendono in campo.

