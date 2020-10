Esordio positivo per il Milan in Europa League. I rossoneri, infatti, si sono imposti 3-1 in trasferta contro il Celtic.

Celtic – Milan, il risultato e la sintesi

La squadra di casa inizia meglio e all’11’ si rende pericolosa con il sinistro di Ntcham, ma Donnarumma lo blocca. I rossoneri reagiscono e al 14′ passano in vantaggio: Castillejo crossa dalla destra, Krunic s’inserisce in area e di testa beffa Barkas. Gli uomini di Pioli gestiscono il ritmo della sfida, ma gli scozzesi ci provano con una doppia conclusione di Welsh da fuori area, che viene respinta da Kjaer. Al 41′ il Milan raddoppia: Theo Ibrahimovic serve Brahim Diaz, che salta un avversario e con un destro trafigge Barkas.

Nella ripresa il Milan cala e gli scozzesi cercano di riaprire la sfida. Ci provano con un tiro da distanza ravvicinata dell’ex Laxalt al 50′ e con un tiro da fuori area di Christie al 56′, ma entrambi calciano alto. Gli episodi scuotono i biancoverdi, che al 75′ accorciano le distanze con Elyounoussi, che con un colpo di testa buca Donnarumma. Nel finale i rossoneri calano il tris con Hauge. Il successo permette agli uomini di Pioli di salire in testa al gruppo H insieme con il Lilla, che ha battuto in trasferta 4-1 lo Slavia Praga.

Il tabellino di Celtic-Milan

Gol: 14′ Krunic, 41′ Diaz, 76′ Elyounoussi (C), 90′ Hauge (M)

Ammoniti: Laxalt (C), Tonali (M), Donnarumma (M), Saelemaekers (M)

Celtic (3-5-1-1): Barkas; Welsh (46’Christie), Duffy, Ajer; Frimpong, Ntcham, Brown (63′ Rogic), McGregor, Laxalt (76′ Taylor); Ajeti; Griffiths (46′ Elyounoussi). Allenatore: Lennon.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Dalot, Romagnoli, Kjaer, Theo Hernandez; Krunic, Tonali, Kessie; Castillejo (76′ Saelemaekers), Ibrahimovic, Brahim Diaz (76′ Hauge). Allenatore: Pioli