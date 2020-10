Calciomercato Napoli, retroscena Sky: Milik venduto per 25 milioni

Il Napoli si prepara alla prima sfida europea della nuova stagione. La squadra di Gennaro Gattuso sarà impegnata contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar in un match che per un momento è sembrato anche a rischio rinvio. Tra la squadra olandese ci sono ben 13 assenti per Covid 19, ma la società ha avuto l’ok per la partenza verso Napoli e giocare la prima partita del Girone d’Europa League. Quasi tutta la rosa a disposizione di Gattuso, chi invece non ci sarà è Arkadisuz Milik, l’attaccante polacco è stato fatto fuori dalla lista Europa League e anche quella di Serie A dal Napoli dopo il mancato trasferimento.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, la conferenza stampa di Gattuso

Calciomercato Napoli, cessione Milik: retroscena di Sky

Svelato un retroscena di mercato da Sky Sport che riguarda proprio Milik. Il calciatore polacco ha tenuto banco tutta l’estate e non solo con la sua questione legata ad una cessione poi non arrivata. Come riportato da Sky Sport, il Napoli aveva ceduto Milik per circa 25 milioni di euro alla Roma, con la formula del prestito e obbligo di riscatto, poi però qualcosa è andato storto. Dopo le visite mediche svolte dal calciatore fuori Italia, ci sono stati dei dietrofront che hanno fatto saltare la trattativa che era ormai conclusa. Il giocatore aveva avuto l’idonietà sportiva, ma non ha convinto lo stesso la Roma. Il club giallorosso ha provato a cambiare le cifre e a quel punto la trattativa è saltata, anche perché Milik non sembrava più convinto di accettare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, rinnovo Insigne: parla l’agente

Mercato Napoli, le squadre interessate a Milik

Su Milik restano interessate diverse squadre. Ci sono Everton, Newcastle e Tottenham sul calciatore polacco per gennaio, ma anche in Serie A altri club potrebbero acquistarlo. Fiorentina e Roma continuano a seguirlo e restare in contatto con il suo agente. Il giocatore non vuole perdere gli Europei 2021 e per questo non potrà aspettare di partire a zero la prossima estate, dunque dovrà trovare una nuova squadra nella prossima sessione di mercato. Il Napoli potrebbe accettare una cifra intorno ai 10-15 milioni di euro per la sua cessione.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, Gasperini torna sulla sconfitta di Napoli