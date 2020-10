Calciomercato: Allegri come possibile dopo Zidane al Real Madrid

Il mercato europeo non si ferma mai, e soprattutto le big si stanno attivando parecchio per portare avanti diverse operazioni. Occhi puntati anche sulle squadre estere, ed in particolare sul Real Madrid: i Blancos stanno vivendo un momento molto complicato, ed è per questo che non è escluso anche un cambio in panchina. La posizione di Zidane non è più così al sicuro, ora le cose possono cambiare.

Calciomercato Real: anche Allegri come possibile successore di Zidane

Zidane non se la passa benissimo, e la sconfitta di ieri sera contro lo Shakhtar è stato soltando uno dei brutti passi falsi della squadra spagnola. Ora non è esclusa una mini rivoluzione nel Real Madrid, con Florentino Perez intenzionato a cambiare le carte in tavola in panchina: si pensa già al possibile sostituto. Il nome più suggestivo è quello di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus ed attualmente senza squadra. Il tecnico toscano è pronto per una nuova avventura, la Liga può essere un’opzione molto interessante.

Allegri: futuro incerto e duello in panchina

Il futuro di Allegri è ancora parecchio incerto, e per il momento sul suo conto ci sono soltanto molte indiscrezioni. L’ex allenatore bianconero vuole ritornare ad allenare un top club, e l’ipotesi Real Madrid lo alletta parecchio. Occhio però alla concorrenza con un altro allenatore, ovvero Pochettino, ex Tottenham. Perez tiene d’occhio loro due come successori di Zidane, e il testa a testa potrebbe concretizzarsi in caso di esonero del francese. Quest’ultimo tiene botta, e la sensazione è che saranno i prossimi risultati a dare la sentenza. Altre sconfitte non saranno abbonate, è un ultimatum.

Calciomercato Allegri: possibile ritorno in Italia?

Intanto anche la Serie A pensa ad Allegri, e ricorda di lui come un allenatore vincente con la Juventus, e un autentico condottiero in panchina. Indubbiamente qualche squadra italiana ci sta facendo il pensierino, e tra queste c’è anche e soprattutto la Roma. Il club giallorosso potrebbe cambiare diverse cose in società, e con il nuovo direttore sportivo non sono esclusi ulteriori contatti.

