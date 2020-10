Ultime Juventus, infortunio Chiellini: arriva il comunicato ufficiale

Momento di stagione molto delicato per la Juventus, impegnata su più fronti. La squadra bianconera è uscita vittoriosa dal match di ieri sera contro la Dinamo Kiev, ma purtroppo è stata evidenziata una brutta tegola per Pirlo e compagni: l’infortunio di Giorgio Chiellini. Il difensore centrale è uscito malconcio dal campo, e molti hanno temuto al peggio: lesione muscolare e altro lunghissimo stop. Per fortuna sono però arrivate delle ottime notizie.

Ultime Juventus: comunicato ufficiale sulle condizioni di Chiellini

Molti hanno temuto il peggio, e invece sono arrivate delle tanto attese buone notizie per quanto riguarda l’infortunio di Chiellini. Poco fa è infatti arrivato un comunicato ufficiale da parte della Juventus: “Buone notizie per Giorgio Chiellini: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.