Oroscopo di domani 22 ottobre: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 22 ottobre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Bisognerà aver pazienza in questa giornata. Metti da parte le tensioni, questo senso di poca quiete interiore, ti sta letteralmente divorando. Svolta in arrivo verso novembre.

Toro. Giornata positiva, farai da chioccia alle persone alle quali sei legato. Qualcuno ha bisogno di te e tu sai sempre esserci. Questa bontà d’animo che possiedi, ti servirà a ritrovare poi dalla tua parte le persone a cui vuoi bene.

Gemelli. Giornata di recupero, soprattutto per quel che riguarda i sentimenti. Il week-end sarà molto importante per le coppie. La settimana è stata stressante per tutti i nati sotto il segno dei Gemelli, ma vedrete che qualcosa cambierà tra venerdì, sabato e domenica.

Cancro. Ti senti stanco, hai bisogno di riposare. Qualche riflessione tra le coppie potrebbe arrivare, hai bisogno di riprovare alcune cose che non provi da tempo. Concediti qualche leggerezza, non guasta in questi casi.

Leone. Alcune cose sono pesanti anche per te, non prenderti responsabilità che non devi prenderti. Alcune cose più grandi di te, dovresti evitare di prenderle in considerazione. A fine ottobre cambierà qualcosa per quel che riguarda l’amore.

Vergine. Giornata più che positiva e fortunata: Luna, Venere, Giove e Saturno a tuo favore! Ecco perché, l’astrologo Paolo Fox ti consiglia di metterti in gioco, in amore e per quel che riguarda il lavoro. E’ il tuo momento!

CLICCA QUI PER L’OROSCOPO VIDEO

Oroscopo Paolo Fox 22 ottobre 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata nervosa, con qualcosa che ti farà arrabbiare. Qualche problema economico e non solo, tormenta le tue giornate ormai da un po’. Essere felice diventa difficile, discussioni in arrivo in quest’ultima parte di ottobre. Qualche rapporto, addirittura, lo dovrai rivalutare.

Scorpione. Giornata interessante per te, anche se poi nel week-end vivrai un po’ di preoccupazioni. Alcune questioni in famiglia ti portano agitazione, questo ti fa essere insofferente anche se non lo dai a vedere. Le stelle non prevedono nulla di buono.

Sagittario. Sei un po’ sottotono, qualche situazione di porta ad avere una condizione fisica non ottimale. Ciononostante sei inarrestabile, non rimandi mai impegni, ma puoi star sereno. Fino a venerdì vivrai questa situazione, poi cambierà qualcosa nel week-end: saranno due giorni di recupero.

Capricorno. Grazie all’influsso della Luna, riuscirai a stare meglio in questi giorni. Favorevoli al tuo segno anche Giove e Saturno ed è per tale motivo che, nonostante alcuni problemi personali, riuscirai a goderti questi giorni nel migliore dei modi.

Acquario. Giornata molto interessante per te, nonostante qualcosa che ti tormenta ormai da un po’. Recupero per quel che riguarda l’amore, alcune coppie finalmente metteranno da parte un momento di crisi.

Pesci. Giornata migliore per te rispetto alle ultime. Nei primi due giorni della settimana è stato un po’ complesso per te, con qualche problema che hai trascinato dietro. Per chi sta vivendo un momento particolare in amore, il consiglio è quello di cambiare atteggiamento.

L’oroscopo delle squadre

Napoli-AZ: esordio europeo per il Napoli di Gennaro Gattuso, che vuole dare continuità alle bellissime prestazioni venute fuori in queste prime gare disputate dagli azzurri. Le stelle indicano che la strada verso i tre punti sarà spianata per l’allenatore calabrese che, con pochi sforzi, riuscirà a portarsi a casa i primi punti europei, che serviranno agli azzurri per la cavalcata al primo posto nel girone.