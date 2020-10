La Roma continua la sua caccia ad un nuovo direttore sportivo. Sono diversi i nomi che solleticano la dirigenza capitolina, ma due sono oramai da scartare.

Notizie Roma: ecco il nuovo ds

Dopo il no di Paratici è arrivato quello di Rangnick. Il tecnico/manager tedesco era stato vicino anche il Milan la scorsa estate.

A confermare la notizia è stato lo stesso allenatore tedesco che ha parlato a El Pais rivelando come senta più vicino al suo modo di lavorare un’esperienza in Germania o in Premier: “Non tratto con la Roma. Non riesco a immaginare di andare in Italia in questo momento. Penso che gli ultimi 14 anni, trascorsi tra Hoffenheim e Lipsia, hanno mostrato come questo sia per me il miglior momento della mia carriera. La mia intenzione è quella di lavorare in un club tradizionale, che sia in Germania o in Inghilterra. Oppure potrei fare anche l’allenatore ma solo in un club di prima fascia, subito in lotta per il titolo“.

Dunque la Roma dovrà rinunciare alle prime due scelte e sta sondando altri ds.

Ultime Roma: Emenalo può arrivare?

La terza scelta sembrerebbe essere quella di Emenalo. La nuova proprietà nelle prossime settimane renderà noto il nome del nuovo direttore sportivo. In pole, un po’ a sorpresa, ora ci sarebbe Emenalo incontrato a Londra qualche giorno fa come riportato oggi da Leggo. L’ex dirigente del Chelsea che lasciò i Blues per dissapori con Mourinho ora potrebbe tornare a lavorare in Italia favorito anche dall’asse importante tra la capitale e la Premier League.

Notizie AS Roma: occhio a Boldt e Berta

Tra i possibili direttori sportivi, occhio anche al nome di Boldt (con Voeller?) che piace molto nonostante le smentite di rito. Il tedesco si rivedrà con Friedkin prima della scelta definitiva dell’americano.

Non andrebbe dimenticano nemmeno Campos che però dovrebbe lasciare la conveniente residenza a Montecarlo. Il casting straniero potrebbe essere stravolto solo dal sì di un altro direttore sportivo di prima fascia. Chi? Il grande nome è quello di Berta che non sembra più così persuaso di restare all’Atletico Madrid. Ma per convincerlo a sposare il progetto Roma dovrebbe formulare un’offerta importantissima e mettere a disposizione un budget di tutto rispetto.