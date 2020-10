Milan, Pioli sulle condizioni di Calhanoglu e Ibrahimovic

Il Milan di Pioli sta per tornare in Europa senza Calhanoglu ma con un Ibrahimovic in più. L’esordio avverrà domani sera contro il Celtic Glasgow: il mister presenta la gara ai media.

Milan, le parole di Pioli prima della sfida contro il Celtic

Il tecnico rossonero fa il punto sui singoli ai microfoni di Sky Sport: “Calhanoglu? Ha avuto questo problema alla caviglia. Oggi stava leggermente meglio. Non potrà giocare e dovremo regolarci di conseguenza“. Nessun accenno ai tempi di recupero, ma stando alle ultime, non dovrebbe essere prossimo. Pioli si sofferma anche su Ibrahimovic: “Sta bene, così come tutto il resto della squadra, è la testa che comanda le gambe“.