Inizia la nuova stagione europea dell’Atalanta di Gasperini che per il secondo anno di fila partecipa alla fase a Gironi di Champions League. Si parte dalla Danimarca, contro il Midtjylland (queste le formazioni ufficiali) la domenica della quarta giornata di Serie A. In campo scendono Roma e Benevento allo Stadio Olimpico. Squadre che arrivano al match con situazioni diverse ma con la stessa voglia di ottenere il massimo dei punti attraverso il proprio gioco. Quattro punti per la Roma, sei per il Benevento neopromosso che ha sorpreso tutti in questo avvio di stagione sotto la gestione di Inzaghi. Tante polemiche, invece, attorno alla Roma di Fonseca che ora deve dare risposte.

Stasera toccherà anche all’Atalanta disputare la prima partita di Champions League. Si gioca in Danimarca contro i campioni del Midtjylland.

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, dopo la pesante sconfitta in campionato contro il Napoli, sono pronti a rifarsi nella massima competizione europea. Questa sera i bergamaschi giocheranno in Danimarca contro il Midtjylland allenato da Brian Priske. Soprattutto l‘Atalanta vuole evitare un esordio bis come successe la scorsa stagione in casa della Dinamo Zagabria (match perso per 4-0).

Non sono stati convocati il portiere Pierluigi Gollini (ancora alle prese con un brutto infortunio), il difensore Mattia Caldara (per lui uno stop di tre mesi) ed il centrocampista Ruslan Malinovskyi.

Midtjylland-Atalanta, la cronaca della gara

Avvio strepitoso del Benevento di Inzaghi che si porta subito in vantaggio con Caprari, decisiva la deviazione di Ibanez sul suo tiro da fuori area. A rispondere è la Roma con Pedro che trova la sua seconda rete con la maglia giallorossa, poi subito dopo con una grande ripartenza avviata da Mirante la Roma fa anche il 2-1. La rete è firmata da Edin Dzeko, la prima rete del capitano giallorosso con la maglia della Roma in questa stagione. Si sblocca il calciatore bosniaco dopo le voci di mercato ed il passaggio sfumato alla Juventus. Annullato un gol per fuorigioco a Mkhitaryan nei minuti di recupero del primo tempo grazie all’ausilio del Var.

Midtjylland-Atalanta, secondo tempo

Il tabellino

Gol: 26′ Zapata, 36′ Papu Gomez

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Pione Sisto, Mabil; Kaba.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez; D. Zapata, Muriel.

Ammoniti: