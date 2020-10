Midtjylland-Atalanta, formazioni ufficiali: le scelte di Priske e Gasperini

Stasera toccherà anche all’Atalanta disputare la prima partita di Champions League. Si gioca in Danimarca contro i campioni del Midtjylland.

Formazioni ufficiali Midtjylland-Atalanta, le scelte di Priske e Gasperini

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, dopo la pesante sconfitta in campionato contro il Napoli, sono pronti a rifarsi nella massima competizione europea. Questa sera i bergamaschi giocheranno in Danimarca contro il Midtjylland allenato da Brian Priske. Soprattutto l‘Atalanta vuole evitare un esordio bis come successe la scorsa stagione in casa della Dinamo Zagabria (match perso per 4-0).

Non sono stati convocati il portiere Pierluigi Gollini (ancora alle prese con un brutto infortunio), il difensore Mattia Caldara (per lui uno stop di tre mesi) ed il centrocampista Ruslan Malinovskyi.

Esordio in Champions per Romero, panchina per Ilicic

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Pione Sisto, Mabil; Kaba.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez; D. Zapata, Muriel.

