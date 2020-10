Juventus, quando torna Cristiano Ronaldo? Il Barcellona nel mirino

Sospiro di sollievo per la Juventus. Il club bianconero sotto la gestione di Andrea Pirlo non stava vivendo un periodo facile. Risultati poco convincenti e assenza di Cristiano Ronaldo poiché positivo al Covid 19. Ieri però la vittoria in Champions League contro la Dinamo Kiev, vittoria che porta la firma di Alvaro Morata, autore di una doppietta. Nota negativa della serata l’infortunio di Giorgio Chiellini, ma per lui ci sono buone notizie, non è così grave come si potesse pensare inizialmente. Ora Pirlo attende il prima possibile il ritorno di Cristiano Ronaldo.

Juventus, quando torna Cristiano Ronaldo?

Juventus, Cristiano Ronaldo punta il Barcellona

Cristiano Ronaldo contro Messi. Un appuntamento che il campione portoghese della Juventus non vorrebbe mancare per nessuna ragione al mondo, se non fosse che di mezzo c’è il Covid. La positività riscontrata lo scorso 13 ottobre nel ritiro della nazionale lusitana ha trasformato questo inseguimento in una vera e propria corsa contro il tempo, considerando che la sfida ai blaugrana è programmata per mercoledì 28 e ad oggi non arrivano notizie ufficiali circa la guarigione del calciatore, nonostante sin dall’inizio non abbia manifestato alcun sintomo.

SERVE UN TAMPONE – Ronaldo prosegue il suo allenamento personalizzato e rigorosamente in isolamento nella sua bellissima villa con vista sulla Mole di Torino, ma nel frattempo la Juventus ha provveduto a inoltrare all’Upap, il dipartimento della Uefa preposto per gestire queste situazioni, la documentazione che attesta le buone condizioni di salute dell’attaccante e l’assenza completa di sintomi anche in queste ore. Un passaggio necessario per continuare a sperare di avere il giocatore a disposizione contro il Barcellona la prossima settimana, a patto che lo staff sanitario bianconero presenti un tampone negativo entro le 24 ore antecedenti alla partita. La corsa contro il tempo per l’ennesimo capitolo dello scontro tra titani con Messi è partita.

